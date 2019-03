Denunció que fue por trabajo y terminó con una deuda ante la AFIP de 800 mil pesos

La joven dijo que no le quedó ningún comprobante de lo que había firmado ante el organismo estatal, que la clave fiscal la tenía la contadora y que al realizar un blanqueo de clave se da la baja definitiva.

Al no recibir la AUH por segunda vez, recurrió nuevamente a la AFIP y allí se enteró de la maniobra. "A mi nombre fueron emitidas facturaciones con una suma de unos 4 millones de pesos. Facturaron a empresas de servicios petroleros y hasta la UTA. Lo único que me dieron fueron los comprobantes emitidos, CUIT que recibieron y el tipo de facturas", puntualizó.

Barrera manifestó que desde que se inscribió en agosto hasta que se dio de baja en diciembre facturaron 4 millones de pesos sin su aval y conocimiento. "Se ponen a jugar con la necesidad de las personas", manifestó.

"Cuando le pedí explicaciones (a Cruzado Salas) me dijo: 'Vos firmaste, no te puse un fierro en la cabeza para que lo hicieras'", agregó la denunciante.

La mujer señaló que hizo la denuncia ante el departamento de Delitos Económicos de la Policía y ante la propia AFIP. "Ayer fui a la AFIP e hice la denuncia, en Delitos Económicos me dijeron que no pueden hacer nada porque no cuenta como estafa. Si no lo es ¿Qué es? Facturaron a mi nombre algo no sabía, dejándome una deuda de 800 mil pesos que no tengo", se lamentó.