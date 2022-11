Denunció que fue víctima de acoso en un shopping del Alto

Según relató la víctima a LMNeuquén , los primeros episodios de hostigamiento los vivió por parte de los clientes. “Yo trabajaba como franquera, mi supervisora me decía en qué comercio tenía que trabajar cada día. Lo primero que me pasó fue cuando estaba en un comercio de prendas para hombres. Llegó un señor que quería calzoncillos y me dijo: ‘¿qué talle seré yo? Mira que tengo el miembro grande’. Y me lo quiso mostrar”, contó.

Pese a que le pidieron que no cuente este tipo de episodios, la empleada les hacía conocer a sus jefes cuando los clientes se propasaban de alguna manera con ella. “Nunca me hicieron caso. Una vez mi supervisora me mandó a buscar algo al depósito y me dejó encerrada para ‘aleccionarme’. Es más, una compañera me dijo: ‘Es que vos hiciste muchas cosas que no les gustan’”, señaló.

Luego de su última queja por las situaciones que estaba viviendo decidieron despedirla, pero allí no terminó la seguidilla de humillaciones. “Ayer (miércoles) vine con mi mamá a cobrar lo que me tenían que pagar y cuando llego me encuentro con que me habían dejado mucho menos así que me fui a quejar”, contó.

Sin embargo, no esperaba encontrarse con que el encargado con el que fue a hablar se burló de ella y le mostró los genitales en burla a sus denuncias. Entre asustada y enojada, fue directamente a la Comisaría Primera a radicar la denuncia.

Luego de enterarse de lo ocurrido, algunas de sus excompañeras, enfurecidas por lo acontecido, la acompañaron hasta el local del Alto Comahue donde supuestamente cumple sus labores el acosador y realizaron un escrache público sobre lo ocurrido. “A él lo tenían ahí como si nada y, es más, desde el shopping llamaron a la Policía para protegerlo”, se quejó la víctima en diálogo con LMN.

Escrache

Por su parte, quienes la acompañaron aseguraron que estas situaciones de violencia no pueden seguir ocurriéndole a las jóvenes que trabajan en el sector.