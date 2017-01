Neuquén.- “Salieron a comprar unas facturas y justo estaban robando en la casa de un vecino”, comenzó su relato Sara Contreras, indignada porque la Policía confundió a su hijo, que padece un retraso madurativo, con uno de los ladrones. Lo llevaron detenido, lo golpearon y después de que ella salió en los medios y habló con el comisario, lo soltaron.

La pesadilla de Juan Pablo arrancó ayer a las 8, cuando el joven salió con su novia y su hermana hacia la panadería. Cuando iban por calle 4 del barrio Almafuerte se cruzaron con dos jóvenes que iban corriendo y a quienes todos señalaron como los ladrones que entraron a la casa de un vecino.

“El hombre llegó cuando se estaban llevando las cosas de su casa, alcanzó a agarrar a uno, pero los otros salieron corriendo hacia el este, por donde venía mi hijo”, contó Sara.

En ese momento, policías de la Comisaría 18ª salieron en busca de los ladrones y en el camino encontraron a Juan Pablo y las dos chicas.

Los frenaron y les preguntaron de dónde eran. “‘¿Sos del Bouquet?’, le dijeron, y lo subieron a la camioneta. Le pegaron una patada en la nariz y lo golpearon en el ojo derecho”, relató la madre del joven.

Cuando se enteró, fue hasta la comisaría y luego al hospital Heller, donde lo habían llevado. “Recién lo vi en el hospital a las 9:30, después no me dejaron verlo porque estaba demorado”, expresó la madre.

Cerca de las 15, la mujer fue recibida por el comisario a cargo, quien le dijo que soltarían a su hijo y que no iba a quedar implicado en la causa. “Ponen a todos en la misma bolsa. Yo me crié en ese barrio, pero no quiere decir que seamos ladrones”, resaltó Sara, y agregó: “No pueden agarrar a un chico y pegarle como le pegaron”.

Pide a la Justicia que investigue

Sara también denunció la detención sin motivo de su hijo ante el Ministerio Público Fiscal. Le dijeron que investigarán el caso y le pidieron que vuelva el lunes para ver cómo sigue la causa.