Denunció que la Policía le pegó e intentó asfixiarlo

“Me preguntaron qué hacía por ahí y me ofrecí para que me revisen”, comenzó su relato el joven de 20 años que el domingo a la noche fue interceptado cuando caminaba de regreso a su casa con dos mochilas y una bicicleta. Detalló que en una llevaba cosas de la escuela y en la otra, ropa del trabajo.

En una entrevista con Cutral Co al Instante, Jorge, que es alumno del CPEM 20, contó que los efectivos de la Comisaría 14 lo pusieron contra la pared y uno lo pateó para separarle las piernas, a lo que él les dijo: “Despacio”. Inmediatamente recibió una piña en la espalda. Fue el primero de cuatro golpes que le dieron e intentó resistirse.

“En el forcejeo uno me ahorcó, me quedé sin aire y sentí que me moría. Cuando me soltaron, me caí seco al piso y ahí me esposaron”, expresó Jorge, y resaltó que hubo otros efectivos que intentaron protegerlo, aunque en un momento le tiraron la mochila a un charco de agua y dañaron sus carpetas.

Con las esposas puestas, lo trasladaron a la Comisaría 14 por disturbios en la vía pública. “Estuve dentro del calabozo, dormí pero como estaba mojado tenía mucho frío”, recordó el joven, que finalmente pasadas las 3 de la madrugada pudo irse a su casa.