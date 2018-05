Denunció que se fue a trabajar y le usurparon la casa

“Le entregamos la casa y tenemos la información de los vecinos que esa casa no fue ocupada nunca, que la adjudicataria llevó cosas y que nunca la ocupó”, dijo Salas y agregó: “No avalo la usurpación pero sí que nosotros tenemos que dar información respecto a los titulares y si esta familia no ocupa la vivienda se debe devolver y otorgarse a una familia que la necesite”, dijo el titular de cooperativa. “No voy a intervenir, si la Justicia me llama voy a contar lo que pasa. Tenemos conocimiento de que hay tres o cuatro dúplex más en estas condiciones”, aseguró.

Por su parte, la dueña de la vivienda en cuestión, de apellido Montero, narró, angustiada, que ella vive desde hace dos años allí junto a sus pequeños hijos y que se encontró con la usurpación de su vivienda al regresar del trabajo. “Yo tengo un comercio y atiendo todo el día. Me avisaron de esto los vecinos, llegué a la noche y no puede entrar. No sé quiénes son los que están dentro de mi casa porque no me abrieron, no pude verlos”, dijo. “Anoche (por el martes) hice la denuncia en la comisaría 41, necesito que me resuelvan ya esto, tengo todas mis cosas ahí”, señaló la mujer.

Salas, a su vez, insistió en que esa vivienda nunca fue habitada por la persona a la que le fue adjudicada e informó que dentro de la cooperativa constan denuncias que el lugar se usaba los fines de semana para hacer fiestas.

155 fueron las casas que se entregaron hace dos años

Se hicieron a través del programa nacional Techo Digno, las administró la cooperativa y las entregó el IPVU, que es el que debe fiscalizar la ocupación.