Denunció que su mujer se fue y él la había enterrado

La investigación sobre el sujeto se inició en la Fiscalía Penal 5 a partir de la denuncia de extravío que él mismo realizara respecto de su mujer el 19 de marzo de este año. La desprolijidad y las inconsistencias de su relato llevaron a tenerlo desde el primer minuto como sospechoso. Como resultado de diversas tareas y de las contradicciones en su declaración, se solicitó la detención de la pareja, quien horas después confesó el lugar donde se encontraban los restos de Mariela López.

La mujer había sido vista por última vez la noche del 19 de marzo cuando llegó en un remís a su domicilio en el barrio Villa Cristina, macrocentro de la ciudad de Salta. A partir de allí todo lo que se sabe lo aportó su esposo y denunciante, Cristian Balcarce, que en todo momento intentó crear un misterio donde sólo había un crimen que ocultaba una grave desavenencia matrimonial. El sujeto detenido se tomó su tiempo para denunciar su desaparición y a la familia jujeña se lo comunicó dos días después de su denuncia. Luego, una hermana de Mariela López denunció en Jujuy lo que Balcarce realizó en Salta.

Mariela López era madre de un joven de 23 años y profesora de gimnasia y de zumba y se había trasladado a Salta sólo por cuestiones laborales. La hermana de Mariela, Romina Vargas, durante los primeros días de su desaparición informó que su hermana tenía un salón donde daba gimnasia en Salta y estaba en pareja con el hombre que denunciaba justamente su desaparición. Y señaló: “Aunque jamás la vimos mal, era muy reservada para sus cosas”. Luego, la mujer relató: “Cuando hablé con Cristian el pasado miércoles, me dijo ‘almorzamos juntos y me contó que viajaría a Jujuy y a partir de ahí es que no sabe nada’, por lo que todo fue raro”, agregó Romina. Al tiempo que remarcó: “Realmente no sabemos qué pasó, mi hermana es una mujer que no nos daba muchas explicaciones, pero era incapaz de desaparecer”.

El esposo de la víctima no pudo rebatir las pruebas en su contra colectadas hasta el día de su detención, cuando se le informó que la investigación de las últimas horas de su esposa conducían directamente hacia él. Fuentes dijeron que, abrumado, el hombre se quebró y confesó “supuestamente” el crimen, ya que no se conoce la mecánica de la muerte, y luego señaló el lugar exacto donde abandonó el cuerpo.

Asesinó a su esposa y se suicidó

Una mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza en la ciudad chaqueña de Juan José Castelli por su pareja, quien luego se mató de un disparo. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Juana Azurduy cuando la víctima, Patricia Resler (38), fue atacada por César Heim, quien le efectuó un balazo con un revólver calibre 32. Poco después, una vecina que escuchó los disparos llamó al 911. El asesino murió en el lugar; la mujer, camino al hospital.

45 La edad de la víctima

Mariela López era profesora de gimnasia y de zumba. Era jujeña pero trabajaba y vivía en Salta. Tenía una hija de 23 años, fruto de una relación anterior. Su pareja actual quedó detenida.