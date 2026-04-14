Antes del Superclásico, Boca va por otro triunfo en la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Con 10 cambios, el xeneize recibe a Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la segunda fecha de la fase de grupos.

En la semana previa al Superclásico, Boca recibirá este martes a Barcelona de Ecuador , por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita andar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21 , se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado es el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

Boca llega a este encuentro tras ganarle 2 a 1 la semana pasada a Universidad Católica en Chile con los tantos de Leandro Paredes y Adam Bareiro.

bareiro boca

De esta manera, el “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda, buscará un nuevo triunfo que le permita afianzarse en este Grupo D y comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final, aunque todavía falte mucho.

En lo que respecta al Apertura doméstico, el xeneize viene de igualar en casa frente a Independiente. Fue 1 a 1 con un penal polémico pero una buena actuación colectiva, teniendo en cuenta que Úbeda puso un equipo totalmente alternativo. Ese resultado sirvió para extender el invicto que arrastra a 11 partidos, de los cuales solo ganó cinco y empató los seis restantes.

Respecto de el encuentro ante el Rojo, son 10 los cambios, ya que Agustín Marchesín volvió a jugar el sábado tras sufrir un desgarro. Se estima que el arquero atajará tanto en el partido de esta noche como en el Superclásico. La idea de Úbeda es que, de no mediar inconvenientes físicos, los titulares sean los mismos con River el próximo domingo en el Monumental.

Barcelona de Ecuador, por su parte, perdió en la primera fecha como local 1-0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para no ver cómo se disipan sus posibilidades de pelear por la clasificación.

El encuentro también estará marcado por el posible regreso de Darío Benedetto a “La Bombonera”, ya que el delantero que es muy recordado por los hinchas de Boca actualmente juega en el equipo ecuatoriano.

En las fases previas, Barcelona dejó afuera a Argentinos Juniors por penales y a Botafogo de Brasil.

La previa

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona: José Contreras; Luca Sosa, Cristian Báez, Alex Rangel, Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Matías Lugo, Gustavo Vallecilla; Darío Benedetto y Luis Cano. DT: César Farías.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Hora: 21. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

La vuelta del Pipa Benedetto a La Bombonera

Darío Benedetto volverá este martes a La Bombonera con la camiseta de Barcelona de Ecuador, en un partido que tendrá un condimento especial por el fuerte vínculo del delantero con el club de la Ribera y por el recuerdo todavía fresco de su polémica salida en julio de 2024.

En la previa del encuentro, el atacante dejó en claro que el regreso lo atraviesa desde lo emocional. “Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz”, expresó Benedetto, quien además remarcó que, en caso de marcar, no gritará el gol por su identificación con Boca. “Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida”, aseguró.

El propio delantero también admitió que imagina una recepción ambigua por parte de los hinchas. “Está medio dividido. Vamos a ver qué pasa”, sostuvo, en alusión a un ciclo que terminó desgastado por su bajo rendimiento en la etapa final, los penales fallados ante Corinthians en la Libertadores 2022 y distintos episodios que deterioraron su relación con una parte del público.

No será, de todos modos, su primera vez de vuelta en el estadio de Boca: ya había regresado en octubre de 2025 con la camiseta de Newell’s, en una noche en la que recibió una mezcla de aplausos y silbidos. Ahora, la historia tendrá un matiz todavía más sensible, porque será en un partido copero y defendiendo a un rival directo, en una jornada en la que Boca buscará hacerse fuerte de local tras su triunfo en el debut ante Universidad Católica, mientras que Barcelona intentará recuperarse luego de la caída ante Cruzeiro.