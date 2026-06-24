Así están los principales cruces de 16avos en el Mundial 2026 hasta el momento

Mientras se disputa la tercera y última fecha de la fase de grupos, el próximo domingo se dará el primer cruce de 16avos de final.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está al rojo vivo. La fase de 16avos de final, que reunirá a los dos primeros de cada uno de los 12 grupos junto a los 8 mejores terceros, empieza a tomar forma, pero el cuadro definitivo es aún un rompecabezas que depende estrictamente de los resultados de la tercera fecha.

Es clave aclarar que, a excepción de los líderes ya clasificados, todos los cruces que asoman hoy son proyecciones basadas en la tabla de posiciones actual. Un gol a favor o en contra en la última jornada puede alterar toda la matriz de clasificación.

A día de hoy, habiendo ganado sus dos primeros compromisos y gracias al sistema de desempate, ya hay selecciones que tienen afirmada su clasificación matemática. Este selecto grupo incluye a:

Argentina (Grupo J): Tras vencer a Argelia y Austria, la selección es dueña absoluta de su zona.

México (Grupo A)

Estados Unidos (Grupo D)

Alemania (Grupo E)

Francia (Grupo I)

Noruega (Grupo I)

Colombia (Grupo K)

Estos equipos ya saben en qué estadio y fecha jugarán (Argentina lo hará el viernes 3 de julio en Miami), pero se mantienen a la espera de que la última jornada determine a sus rivales.

El Superclásico en suspenso: ¿Argentina vs. Uruguay?

Si las posiciones no se modifican, la proyección indica que Argentina enfrentaría a Uruguay (actual 2° del Grupo H). Con el equipo de Scaloni inamovible en la cima, todo depende de los charrúas.

El conjunto uruguayo se jugará la vida en un durísimo duelo ante España (actual líder de su zona). Para que haya clásico rioplatense, Uruguay necesita terminar exactamente segundo en su grupo. Si gana, podría ser primero y cambiar de llave; si pierde, Cabo Verde o Arabia Saudí podrían desplazarlo, dejándolo tercero (lo que lo mandaría contra otro líder) o incluso eliminado.

El misterio de los "mejores terceros"

Para las potencias que ya ganaron su grupo, el reglamento de la FIFA establece que cruzarán contra los "mejores terceros", lo que abre un abanico de posibilidades hasta el último minuto:

México (1° Grupo A): Su llave lo cruza contra el 3° del Grupo C, E, F, H o I. Hoy por hoy, su rival proyectado es Escocia.

Estados Unidos (1° Grupo D): Chocará contra el 3° del Grupo B, E, F, I o J. Si el torneo terminara hoy, iría contra Argelia.

Alemania (1° Grupo E): Jugará contra el 3° del Grupo A, B, C, D o F. Actualmente, la proyección lo empareja con Bosnia.

Basándonos en los resultados actuales, así quedarían otras llaves destacadas, siempre y cuando se mantengan las posiciones de hoy tras la fecha 3:

Brasil chocaría con Japón: La "Verdeamarela" lidera el Grupo C, pero cierra ante Escocia y necesita sumar para asegurar la punta y confirmar este potencial cruce ante los nipones (actuales escoltas del Grupo F).

España vs. Austria: La "Roja", que acaricia el primer puesto del Grupo H, jugaría contra el equipo europeo que ya está segundo en la zona de Argentina.

Inglaterra vs. RD del Congo: Los ingleses lideran el Grupo L y se proyectan contra los africanos, segundos del Grupo K.

La especulación terminará una vez que suene el silbato final del último partido de la fase de grupos. En ese instante, con todos los clasificados y eliminados definidos, la FIFA aplicará la matriz matemática para ubicar a los 8 mejores terceros en sus llaves correspondientes, y el mapa de 32 equipos hacia la gran final de Nueva York quedará trazado sin vuelta atrás.