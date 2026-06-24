Quién es el hincha más famoso de Congo y que se llevó todas las miradas en el Mundial.

Lumumba Vea arribó a Guadalajara, donde se disputó el partido entre Colombia y RD Congo , en uno de los momentos más esperados por los seguidores de la selección congoleña en el Mundial 2026 . Michel Kuka Mboladinga , así se llama el hincha originalmente, arribó a México después de cumplir las restricciones sanitarias impuestas por el brote de ébola en su país. Y llegó justo a tiempo para representar a su hinchada en las gradas en el partido que ganó el conjunto Cafetero por 1 a 0.

Este seguidor, de 49 años, se convirtió en una figura reconocida por su peculiar forma de animar a los Leopardos, como se conoce popularmente al equipo congoleño. Videos publicados en sus redes sociales confirmaron su arribo a México a última hora del lunes y luego sus imágenes durante el partido dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

El impacto de su figura se consolidó durante la Copa Africana de Naciones de 2025, celebrada en Marruecos, donde su actitud y presencia llamaron la atención internacional. La polémica se desató cuando el delantero Mohamed Amoura, del equipo argelino, se burló de él tras la eliminación congoleña, hecho que llevó a la Federación Argelina de Fútbol a presentar disculpas públicas a Mboladinga.

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El hincha faltó al debut del Congo debido a la exigencia de cuarentena en un tercer país, una medida adoptada por las autoridades estadounidenses para quienes llegan desde regiones afectadas por el ébola. La ausencia de Mboladinga resultó notoria durante el empate (1-1) de la selección congoleña ante Portugal.

La historia detrás del colorido hincha

Durante los partidos, Mboladinga se distingue por su vestimenta formal, trajes de colores, corbatas y gafas. Permanece inmóvil durante los 90 minutos de juego con el brazo derecho elevado, emulando la imagen de la estatua de Patrice Lumumba, líder de la independencia congoleña y primer jefe de Gobierno tras el fin del dominio colonial belga en 1960. Muchos aficionados y medios lo describen como la “estatua humana” de la República Democrática del Congo.

A diferencia de otros seguidores, Michel Kuka Mboladinga opta por permanecer absolutamente quieto durante los partidos. Mantiene el brazo elevado y muestra una expresión seria, sin celebrar ni reaccionar ante goles, penales o jugadas decisivas. Esta conducta generó una imagen viral y lo convirtió en referencia obligada al hablar de la hinchada del Congo.

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El propio Mboladinga explicó que su actitud busca transmitir fuerza y energía al equipo. Los jugadores solicitaron su inclusión en la delegación oficial para el Mundial, después de su protagonismo en la Copa Africana de 2025. La federación accedió a este pedido, lo que refuerza el vínculo entre el hincha y el plantel nacional.