Así son las monedas oficiales del Mundial 2026 que ya se pueden comprar: cuánto salen

Presentaron una colección especial inspirada en la Copa del Mundo. Está compuesta por tres categorías diseñadas para distintos perfiles de compradores.

Las monedas oficiales del Mundial 2026 fueron lanzadas por Estados Unidos en ediciones limitadas destinadas a coleccionistas y fanáticos del fútbol.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso en marcha la preventa de las primeras monedas oficiales del Mundial 2026 , una colección conmemorativa que une tres acontecimientos históricos: la próxima Copa del Mundo , el 250° aniversario de la independencia estadounidense y la organización conjunta del torneo junto a México y Canadá .

El programa fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la United States Mint , organismo encargado de la acuñación.

La producción comenzó en las instalaciones de Filadelfia y las autoridades confirmaron que los precios promocionales estarán vigentes durante las primeras semanas de comercialización.

Cómo son las monedas oficiales del Mundial 2026

La colección está compuesta por tres categorías de monedas diseñadas para distintos perfiles de compradores.

En el segmento más exclusivo aparecen las monedas de oro , destinadas principalmente a coleccionistas y aficionados de alto poder adquisitivo.

, destinadas principalmente a coleccionistas y aficionados de alto poder adquisitivo. También se ofrecen versiones en plata , orientadas a un público más amplio.

, orientadas a un público más amplio. Una tercera alternativa de medio dólar revestido en metal, pensada como una opción más accesible.

Las autoridades estadounidenses fijaron límites de producción para cada una de las variantes con el objetivo de preservar su atractivo dentro del mercado numismático.

monedas2 La colección incluye monedas de oro, plata y metal revestido con diseños inspirados en la Copa del Mundo y las tres sedes anfitrionas del torneo.

El programa contempla la fabricación de hasta 100.000 monedas de oro, 500.000 monedas de plata y 750.000 monedas de medio dólar revestidas. La cantidad limitada de ejemplares busca reforzar el valor de colección de cada pieza y evitar una sobreoferta una vez que finalice el torneo.

Además del precio base, los compradores deberán afrontar un recargo adicional. En las monedas de oro ese monto asciende a 35 dólares, mientras que las versiones de plata incorporan un adicional de 10 dólares.

El diseño que combina fútbol, Mundial e identidad estadounidense

La moneda oficial del Mundial 2026 fue diseñada con una fuerte impronta futbolera. En el anverso aparece la imagen de un jugador ejecutando una chilena frente al número 26, una referencia directa al año en que se disputará la competencia.

La pieza también incorpora símbolos tradicionales de la numismática estadounidense, incluyendo las leyendas "Liberty" e "In God We Trust", presentes históricamente en numerosas emisiones oficiales.

El reverso muestra el trofeo de la Copa del Mundo sostenido por tres manos, una representación que busca destacar la organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

moendas mundial 2026

El fondo incorpora estrellas y franjas inspiradas en la bandera estadounidense, combinando elementos patrióticos con referencias al principal torneo de selecciones del planeta.

La propuesta visual intenta convertir a la moneda en una pieza representativa tanto del Mundial como de la celebración por los 250 años de independencia del país.

A qué se destinará el dinero recaudado y qué hizo México

Una parte de los recursos obtenidos mediante la venta de las monedas tendrá un fin social vinculado al deporte. El Departamento del Tesoro explicó que los recargos abonados por los compradores financiarán programas de fútbol infantil destinados a hijos de integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

monedas

La FIFA será la encargada de canalizar esos fondos hacia ligas y organizaciones deportivas relacionadas con familias militares.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el mecanismo permitirá sostener proyectos deportivos sin recurrir a recursos adicionales provenientes de los contribuyentes. Mientras tanto, México también decidió sumarse a la celebración mundialista mediante una colección especial propia.

El Banco de México anunció una serie integrada por doce monedas con referencias directas al torneo y a las ciudades mexicanas que albergarán partidos.

La colección mexicana incluye cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente, cuatro piezas de plata y cuatro monedas de oro.

Los diseños incorporan símbolos representativos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de monumentos y elementos culturales reconocidos del país.

Entre las imágenes elegidas aparecen el Ángel de la Independencia, la Glorieta de la Minerva, el Cerro de la Silla y las mariposas monarca, junto con referencias a la condición de México como una de las tres sedes del Mundial 2026.