La terna arbitral para Argentina-Jordania y los jugadores complicados con las tarjetas

Se viene la última fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026 y ya hay certezas para el partido del sábado.

El rumano István Kovács fue el árbitro designado para impartir justicia en el partido de Argentina ante Jordania , correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 , que se jugará el sábado a las 23en el AT&T Stadium de Dallas.

Es el segundo encuentro que dirige el referí de 41 años en este Mundial, el anterior fue el 21 de junio en la victoria de Japón sobre Túnez por 4 a 0.

Además, Kovács tendrá que arbitrar el partido junto a sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que Dahane Beida (Mauritania) y Jerson Santos (Angola) cumplirán funciones como cuarto árbitro y árbitro suplente, respectivamente.

árbitro argentina jordania

La Selección argentina jugará su último partido por la tercera fecha de la fase de grupos, en el cual se encuentra primero con 6 puntos por encima de Austria y Argelia, ambos con 3 unidades, mientras que en el fondo de la tabla, eliminado y sin sumar en la competencia quedó Jordania.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se clasifico a los 16avos el pasado lunes, tras la victoria 2-0 ante Austria con dos goles del capitán, Lionel Andrés Messi, y aseguró el primer puesto en la bombo J de la Copa Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

El rival de la "Albiceleste" en la segunda fase del Mundial será la selección del país que termine en segunda en el Grupo H (sin clasificados hasta ahora).

España (4) ante Uruguay (2) y Cabo Verde (2) frente a Arabia Saudita (1) jugarán los partidos definitorios para sacar boleto a los 16avos este viernes 26 a partir de las 16:00.

Qué jugadores deberán cuidarse

La Selección argentina llegará al partido ante Jordania con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y también el primer puesto del Grupo J, aunque deberá tomar recaudos con dos futbolistas que están al límite por acumulación de tarjetas amarillas.

Se trata de Leandro Paredes y Facundo Medina, quienes fueron amonestados en la victoria 2 a 0 ante Austria y deberán cuidarse en el cierre de la fase de grupos.

Si cualquiera de los dos recibe una nueva amarilla en el encuentro del próximo sábado 27 de junio, desde las 23, en Dallas, quedará automáticamente suspendido y no podrá disputar el cruce de dieciseisavos de final.

Argentina ya sabe que jugará la primera ronda eliminatoria el viernes 3 de julio, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H.

El reglamento indica que las tarjetas amarillas acumuladas se limpian una vez finalizada la fase de grupos, pero si un jugador llega a la tercera fecha con una amonestación y recibe otra en ese partido, debe cumplir la suspensión en la siguiente instancia.

Medina vio la amarilla ante Austria a los 76 minutos, tras un cruce con Konrad Laimer, quien también fue amonestado por el árbitro egipcio Amin Omar.

La sanción generó malestar en el banco argentino, ya que el cuerpo técnico consideró innecesaria la acción del defensor, que poco después fue reemplazado por Nicolás Tagliafico.

Paredes, por su parte, ingresó en el segundo tiempo por Rodrigo De Paul y fue amonestado pocos minutos después por una infracción en la mitad de la cancha.

La situación obliga a Lionel Scaloni a evaluar con precisión si utiliza a ambos futbolistas ante Jordania o si decide preservarlos para evitar riesgos de cara al inicio de la etapa eliminatoria.

En el caso de Paredes, la decisión será especialmente importante porque aparece con chances de ser titular en una formación alternativa, dentro del plan de rotación que prepara el entrenador.

Medina, en cambio, podría comenzar como suplente, mientras Tagliafico suma posibilidades de tener su primera titularidad en el certamen.