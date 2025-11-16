Boca empata con Tigre y, por ahora, es puntero de su grupo

Además del encuentro del Xeneize, también se disputan Estudiantes-Argentinos, Newell's-Racing y Central Córdoba-Banfield, para dirimir los clasificados a los playoff y a Sudamericana.

Central Córdoba sorprendía sobre el cierre de la primera mitad y se imponía a Banfield: con el tanto del Pupi Heredia , que aprovechó un rebote, el elenco santiagueño quedaba a tan solo un punto de Boca y se ubicaba segundo en el grupo A. Con ese resultado, hasta ese momento, en octavos le tocaba Talleres de Córdoba.

El cuadro comandado por Claudio Úbeda tuvo apenas algunas aproximaciones, pese a que fue claramente superior a su contrincante en la etapa inicial: sus dos laterales probaron con disparos lejanos , que fueron bien interceptados por los defensores, y poco más. El empate, igualmente, le sentaba bien por su posición en la zona. Lo mejor fue el caño que intentó Ander Herrera ...

¡EL FERROVIARIO ASEGURA SU LUGAR EN PLAYOFFS! El Pupa Heredia encontró el rebote y anotó el 1-0 de Central Córdoba ante Banfield en el #TorneoClausura . #ESPN2 pic.twitter.com/XDEyBYGQHI

Mientras tanto, en UNO, Argentinos Juniors se puso en ventaja frente a Estudiantes de La Plata con un tanto de Hernán López Muñoz y, con ese resultado parcial, pasaba a ser cuarto en su zona: de mantenerse el tanteador, debía enfrentarse a San Lorenzo en octavos . Al cuadro azul y oro no lo afectaba en absoluto ese triunfo, pero el Matador se acercaba peligrosamente: Agustín Marchesín voló para contener un lindo remate de Julián López .

¡ANDER HERRERA TIRÓ UN CHICHE! El español de Boca intento un caño vs. Tigre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990204037447172184&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE ARGENTINOS Apareció Hérnan López Muñoz para una gran definición y anotar el 1-0 ante Estudiantes



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Boca empezó mejor, pero sin profundidad

Un Boca pletórico, que atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada, mostró una buena versión durante los primeros minutos del compromiso: priorizó la posesión y la movilidad para encontrar espacios, ante un Tigre más replegado y esperando un eventual contraataque. Los laterales xeneizes pasaron a sumarse a la mitad del campo, como opción de pase, para ensanchar la cancha y obligar al rival a salir. En los palcos, apareció Johnny Depp disfrutando del compromiso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1990199651862262113&partner=&hide_thread=false JOHNNY DEPP viendo a #Boca ante Tigre en #LaBombonera.pic.twitter.com/4m4VwNDnmj — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 16, 2025

La previa de Boca-Tigre

Boca, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, recibe a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en La Bombonera desde las 20.15, con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Fernando Espinoza lo secunda desde el VAR: la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.. En simultáneo, se juegan Estudiantes-Argentinos, Newell's-Racing y Central Córdoba-Banfield.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Jalil Elías, Elías Cabrera, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.