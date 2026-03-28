El palito de Enzo Fernández para Boca y La Bombonera

La Selección Argentina se despide del país antes de la cita mundialista con dos partidos en el estadio de Boca Juniors.

Enzo Fernández , mediocampista de la Selección Argentina , no dejó pasar la oportunidad y le tiró un “palito” a La Bombonera luego del triunfo 2-1 sobre Mauritania: “No estaba en buenas condiciones”.

Fernández, que abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo tras un gran buscapié de Nahuel Molina, criticó el estado del campo de juego y se lamentó porque “no pudimos demostrar mucho nuestro juego , pero sirve para lo que viene y refrescar la idea del entrenador”.

Por otra parte, reconoció estar contento “por volver a jugar con la Selección, con mis compañeros y con la gente acá siempre apoyando y demostrando su amor por nosotros”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2037702272390410436&partner=&hide_thread=false Jajajsjajajajsja la cara de asco de Enzo Fernández cuando habla de la Bombonera y dice “la cancha no estaba en buenas condiciones”, los mea el tipazo pic.twitter.com/fg9nXfPNi1 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) March 28, 2026

Otro de los temas que tocó Fernández fue la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026: “Le dedicamos la victoria a él. Cuando a un compañero le pasa eso es muy triste”.

Por otra parte, Nico Paz, autor del segundo gol a través de un muy buen tiro libre, destacó el juego de Mauritania: “Estaba muy bien organizado. Hicieron las cosas muy bien y nos plantearon un muy buen partido”.

Alexis Mac Allister y Dibu Martínez también hablaron: qué dijeron

El mediocampista Alexis Mac Allister celebró la aparición de nuevos jugadores en la Selección argentina luego del triunfo 2-1 sobre Mauritania y reconoció que “hay mucha calidad”.

Mac Allister, que es una fija en el 11 titular de los campeones del mundo, felicitó a los más jóvenes y destacó que “siempre salen chicos que juegan bien al fútbol en este país, me pone contento por ellos”.

Además, subrayó que "el cariño de la gente siempre está ahí. Uno intenta hacer lo mejor. La idea es liberar a los jugadores que tengo al lado para que estén tranquilos y puedan soltarse”.

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Por su parte, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez se mostró muy autocrítico luego de la floja actuación de la “Albiceleste”: “Tenemos que jugar con un poquito más de intensidad. Me quedé un poquito amargo por recibir el gol en la última jugada”.

Con respecto al flojo nivel de los últimos rivales, aclaró: “Antes del Mundial pasado fue igual, pero tenemos la experiencia de llegar lejos”.

La opinión de Lionel Scaloni tras la victoria de la Selección Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró autocrítico y aseguró que “no hicieron un buen partido” tras el triunfo de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso internacional llevado a cabo en La Bombonera.

El entrenador albiceleste brindó declaraciones en la conferencia de prensa luego del encuentro y se refirió al flojo desempeño de sus dirigidos ante el combinado árabe.

“Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”, comenzó el DT campeón del mundo. Y añadió: “Se sacan muchísimas conclusiones del partido, rivales fáciles no hay. Todo sirve para lo que viene”.

Por otro lado, Scaloni fue consultado por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la cual lo marginará del resto de la temporada y de una posible convocatoria a la Copa del Mundo de este año.

“Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber comenzado la conferencia con eso. Los compañeros vivieron eso. No sé si influye o no, solo te puedo asegurar que fue muy triste. Es lógico que no lo merecía, se estaba entrenando muy bien y contagiando a todos sus compañeros”, sentenció.

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Asimismo, le dedicó un sentido mensaje al atacante del Racing de Estrasburgo de Francia. “Le mando un fuerte abrazo, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el mundial o la oportunidad de pelearla”, dijo.

A su vez, reconoció: “No tengo preocupación y no creo que haya sido relajación. No se jugó bien el segundo tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien, está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir. El martes seguiremos probando, es la idea de estos partidos. Mañana haremos un ensayo con la sub 20 y todo suma.

Por último, el seleccionador criollo se refirió a Mauritania y al nivel de los rivales para este encuentro que, por momentos, sobre todo en el complemento, complicaron a la defensa de Argentina y el arquero Emiliano Martínez tuvo que intervenir.

“Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en muy buenas ligas. Cuando juntas una selección hay nivel. Me sorpendió lo grandote que son y lo físico”, concluyó.