Boca le gana a Olimpia en el último amistoso de pretemporada

El Xeneize viene de empatar 0 a 0 ante Millonarios en La Bombonera el pasado miércoles, en un partido donde su nivel dejó que desear.

Boca enfrenta a Olimpia este domingo en un partido amistoso en el marco de la pretemporada. El encuentro se disputa desde las 21.15 horas de la Argentina en el Único de San Nicolás., y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El Xeneize había comenzado muy activo en el inicio del encuentro, con un Changuito Zeballos muy afilado, pero el primer gol del encuentro fue para el conjunto de Paraguay: tras un remate de Hugo Quintana , la pelota se desvió en Juan Barinaga y Agustín Marchesín no pudo hacer nada.

Para colmo, luego de esta jugada, Miguel Merentiel hizo una seña al banco. El cuerpo técnico, viendo la sobrecarga producto de la pretemporada, lo modificó por Lucas Janson .

¡¡DE CARAMBOLA!! Quintana envió un centro y tras un desvío en Barinaga, la pelota se metió por encima de Marchesín y Olimpia le gana 1-0 a Boca.

A los 27 minutos, Alan Velasco aprovechó la misma suerte que tuvo Olimpia en su gol: remató desde fuera del área y, tras un desvío, el Xeneize puso el 1 a 1.

¡¡AHORA LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE BOCA!! Velasco probó al arco y tras una serie de rebotes el Xeneize festejó el 1-1 ante Olimpia.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Qnq1EW4r7O — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Pocos minutos más tarde, a los 34', el Changuito Zeballos hizo una gran jugada sobre la banda izquierda y centro de zurda a la cabeza de Tomás Belmonte para poner el 2 a 1 a favor del equipo de Claudio Úbeda.

¡¡LO DIO VUELTA EL XENEIZE!! Contra de Boca, JUGADÓN del Changuito Zeballos y gol de Toto Belmonte para el 2-1 ante Olimpia.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mH2ZnNN78v — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Las formaciones de Boca vs Olimpia

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.

Cómo ver en vivo Boca vs Olimpia

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.