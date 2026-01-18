El clima en Neuquén

Deportes
Boca

Boca le gana a Olimpia en el último amistoso de pretemporada

El Xeneize viene de empatar 0 a 0 ante Millonarios en La Bombonera el pasado miércoles, en un partido donde su nivel dejó que desear.

Tomás Belmonte anotó el segundo gol de Boca.

Boca enfrenta a Olimpia este domingo en un partido amistoso en el marco de la pretemporada. El encuentro se disputa desde las 21.15 horas de la Argentina en el Único de San Nicolás., y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El Xeneize había comenzado muy activo en el inicio del encuentro, con un Changuito Zeballos muy afilado, pero el primer gol del encuentro fue para el conjunto de Paraguay: tras un remate de Hugo Quintana, la pelota se desvió en Juan Barinaga y Agustín Marchesín no pudo hacer nada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013042099436872050&partner=&hide_thread=false

Para colmo, luego de esta jugada, Miguel Merentiel hizo una seña al banco. El cuerpo técnico, viendo la sobrecarga producto de la pretemporada, lo modificó por Lucas Janson.

A los 27 minutos, Alan Velasco aprovechó la misma suerte que tuvo Olimpia en su gol: remató desde fuera del área y, tras un desvío, el Xeneize puso el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013045792123052534&partner=&hide_thread=false

Pocos minutos más tarde, a los 34', el Changuito Zeballos hizo una gran jugada sobre la banda izquierda y centro de zurda a la cabeza de Tomás Belmonte para poner el 2 a 1 a favor del equipo de Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013047586341466502&partner=&hide_thread=false

Las formaciones de Boca vs Olimpia

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.

Cómo ver en vivo Boca vs Olimpia

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

