Las sorpresas en Boca para enfrentar a Olimpia

Claudio Úbeda hará algunos cambios respecto al equipo que empató 0 a 0 ante Millonarios de Colombia.

El entrenador de Boca , Claudio Úbeda, tendría definido el once que se medirá en el amistoso ante Olimpia de Paraguay esta noche desde las 21:00 en su segunda presentación en 2026 luego de la igualdad sin goles ante Millonarios de Colombia.

El director técnico del “Xeneize” mantendría la base del equipo que empató ante los colombianos, pero realizaría pequeñas modificaciones.

Con el cruce ante Deportivo Riestra a la vuelta de la esquina, el próximo domingo desde las 18:30 en el marco del estreno del cuadro azul y oro en el Torneo Apertura, el “Sifón” repitió su habitual 4-3-3 para afianzar la estructura y darle continuidad a aquellos jugadores que irán de arranque en el campeonato argentino.

No obstante, también buscará aliviar las cargas de los futbolistas de cara al comienzo del certamen por lo que cambiaría a cuatro jugadores respecto a lo que fue el once que saltó al terreno de juego de La Bombonera ante Millonarios.

boca-y-millonarios_1440x810

En la defensa, Nicolás Figal ingresaría en lugar de Lautaro Di Lollo, mientras que Malcolm Braida haría lo propio por Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Tomás Belmonte reemplazaría a Milton Delgado y, en el ataque, reaparecería Alan Velasco para ocupar el puesto de Brian Aguirre.

A su vez, Boca no podrá tener disponible para el amistoso ante el conjunto paraguayo y son una incógnita para el arranque del Torneo Apertura a cuatro jugadores: Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles).

Boca llega a este encuentro en la recta final de la pretemporada y durante un mercado de pases que roza el papelón, ya que todavía no pudo cerrar ninguna incorporación.

Boca llega al amistoso sin refuerzos en el mercado de pases

El jugador que está más cerca de llegar al “Xeneize” es el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien luego de varios idas y vueltas entre Boca y Atlético Nacional ya tendría todo listo para finalmente poner la firma en el club de La Ribera.

Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.

Este será el segundo partido en la pretemporada de Boca, que el último miércoles igualó sin goles en un pobre amistoso ante Millonarios de Colombia donde se homenajeó al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció hace pocos meses.

Boca tendrá un intenso 2026 por delante, donde no solo buscará algún título a nivel local, sino que volverá a la Copa Libertadores luego de sus ausencias en el 2024 y el 2025.

Las probables formaciones de Boca y Olimpia en el amistoso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.