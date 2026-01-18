Boca se mide a Olimpia en San Nicolás: hora, formaciones y TV

El Xeneize buscará dejar una mejor imagen que en su primer amistoso ante Millonarios el pasado miércoles en La Bombonera.

Boca se enfrentará este domingo con Olimpia de Paraguay , en un encuentro amistoso que marcará el final de la pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo a partir de las 21 en el Estadio Único de San Nicolás , que tiene capacidad para 25 mil espectadores, y se podrá ver a través de Disney+.

Boca llega a este encuentro en la recta final de la pretemporada y durante un mercado de pases que roza el papelón, ya que todavía no pudo cerrar ninguna incorporación.

El jugador que está más cerca de llegar al “Xeneize” es el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien luego de varios idas y vueltas entre Boca y Atlético Nacional ya tendría todo listo para finalmente poner la firma en el club de La Ribera.

Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.

boca-millonarios-1-1200x740

Este será el segundo partido en la pretemporada de Boca, que el último miércoles igualó sin goles en un pobre amistoso ante Millonarios de Colombia donde se homenajeó al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció hace pocos meses.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, ya tendría definido el 11 titular para el partido. En el arco estará Agustín Marchesín, mientras que en la defensa dirán presente Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Más adelante, en la mitad de la cancha, los titulares serían el español Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado.

Finalmente, la delantera estaría conformada por Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel “Changuito” Zeballos, este último de altísimo nivel a finales del 2025.

Boca tendrá un intenso 2026 por delante, donde no solo buscará algún título a nivel local, sino que volverá a la Copa Libertadores luego de sus ausencias en el 2024 y el 2025.

Las formaciones de Boca y Olimpia

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.

Hora: 21.15.

TV: Disney +.

Estadio: Único de San Nicolás.

Quiénes son todos los convocados por Claudio Úbeda

Boca Juniors publicó la lista de futbolistas convocados para el amistoso de pretemporada frente a Olimpia de Paraguay, un encuentro que servirá como una nueva prueba de preparación de cara a los compromisos oficiales del año.

La nómina incluye una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes que buscan consolidarse, en una pretemporada que aparece como clave para sentar las bases futbolísticas del ciclo. El cuerpo técnico apunta a sumar rodaje, ajustar funcionamientos y observar el estado físico y futbolístico del plantel ante un rival internacional de exigencia.

Arqueros: Agustín Marchesín; Leandro Brey; Javier García.

Defensores: Juan Barinaga; Lucas Blondel; Nicolás Figal; Lautaro Di Lollo; Ayrton Costa; Marco Pellegrino; Lautaro Blanco; Malcom Braida.

Mediocampistas: Leandro Paredes; Milton Delgado; Camilo Rey Domenech; Tomás Belmonte; Williams Alarcón; Ander Herrera; Kevin Zenón; Agustín Martegani; Alan Velasco.

Delanteros: Lucas Janson; Brian Aguirre; Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.