Inexplicable decisión de Riquelme: Boca no lo tiene en cuenta, pero renovó su contrato

El jugador había salido a préstamo, retornó y renovó su contrato para volver a marcharse en calidad de cedido.

Sin lugar en el proyecto deportivo desde hace tiempo, el futuro de Norberto Briasco en Boca parecía resuelto desde que terminó su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata . Sin embargo, en las últimas horas se conoció una decisión que sorprendió incluso dentro del club: antes de volver a cederlo, Boca extendió su vínculo contractual hasta diciembre de 2027 .

El delantero de 29 años, que se entrenó de manera diferenciada junto a otros futbolistas que regresaron sin lugar en el plantel profesional, acordó su llegada a Barracas Central . Será nuevamente a préstamo y se sumará al equipo que dirige Rubén Darío Insúa , con la misión de relanzar una carrera que viene en baja.

La renovación, avalada por el presidente Juan Román Riquelme , no responde a una apuesta futbolística sino a una lógica económica. En el club entendieron que dejar vencer el contrato implicaba el riesgo de perder al jugador sin ningún tipo de compensación, por lo que optaron por estirar el vínculo pese a no considerarlo para el corto ni mediano plazo.

BRiasco 2.jpg

Briasco venía de un paso discreto por el Lobo, donde acumuló 30 partidos oficiales y apenas un gol, lejos del rendimiento que había mostrado en Huracán y que había impulsado su llegada a Boca en 2021. Su etapa en La Plata también estuvo marcada por situaciones extradeportivas que terminaron de alejarlo del radar Xeneize.

Aunque en las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculaban con Gimnasia de Mendoza, finalmente fue Barracas el que avanzó con mayor decisión, consiguió el visto bueno del jugador y cerró el préstamo. En Boca, mientras tanto, quedó expuesta una maniobra que abre interrogantes: no entra en los planes, pero sigue atado contractualmente al club por dos años más.

Riquelme habló sobre el mercado de pases en Boca

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al mercado de pases del elenco xeneize y aseguró “no tenemos que volvernos locos” ante la exigencia de los hinchas del equipo por caras nuevas de cara a la temporada 2026.

El ex volante creativo e ídolo del club brindó declaraciones televisivas en el que dio detalles de la corriente ventana de transferencias previo al cruce ante Millonarios de Colombia en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo.

“No nos tenemos que volver locos, tenemos un gran plantel”, explicó el “Torero” mientras aguarda por el inicio de la campaña en la que los de La Ribera deberán afrontar la triple competencia.

“Tenemos muchos torneos, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar es muy importante, para la gente también, esperamos poder llegar hasta el final”, agregó el mandatario azul y oro.

Riquelme-Conferencia-Portada

Por otro lado, Riquelme no ahondó demasiado en los futbolistas que tiene apuntados para reforzar el equipo, pero dejó entrever que el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional, está al caer.

“Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, con muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota”, destacó el ex mediocampista ofensivo con pasado en Barcelona y Villarreal, ambos de España.

“En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices, en la tele decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses e incorporamos a Braida y Pellegrino, y después llegó el jugador que todos queríamos: Leandro Paredes”, destacó el mandamás de Boca.