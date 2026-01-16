Tras decirle "no" a River, Maher Carrizo podría ir a Boca

En las últimas horas se dio a conocer que Boca Juniors se encuentra interesado en contratar a Maher Carrizo , una de las figuras de Vélez . Las negociaciones entre los clubes podrían tomar especial trascendencia después de que el futbolista no aprobara su llegada a River Plate .

El posible arribo del delantero de 19 años a Núñez fue una de las novelas del mercado de pases, pero la operación se terminó cayendo porque nunca llegó el visto bueno de Carrizo, quien esperaba ofertas de Europa, y el "acuerdo avanzado" con el Fortín no se terminó de convertir en un trato cerrado.

El Xeneize, entonces, "está interesado en preguntar condiciones" por una de las figuras de Argentina en el último Mundial Sub 20, según informó el periodista Emiliano Raddi en SportsCenter. "Por ahora pregunta condiciones de manera informal", añadió el cronista, que destacó que el jugador le dijo que no a River y que "le tiraría más" jugar con la camiseta de Boca.

Aunque todavía no hubo contactos formales entre el Xeneize y el Fortín, cabe recordar cómo era la oferta del Millonario que había acercado al santiagueño a Núñez: entre 6 y 6.5 millones de dólares por el 50% de su pase.

La delicada situación económica del club de Liniers había abierto una posibilidad más allá de la elevada cláusula de rescisión (16 millones de dólares), que hace unos meses era la única opción para una transferencia. Por lo pronto, el equipo dirigido por Claudio Ubeda sumó a su primer refuerzo, Marino Hinestroza, y a pocos días del inicio de la actividad oficial pensaría en Carrizo, quien también habría despertado el interés de Feyenoord y Benfica. Por otro lado, a sus 19 años, Carrizo acumula 51 partidos, 11 goles y 3 asistencias con Vélez, sumando también tres títulos.

Cómo es el tratamiento especial que le están haciendo a Edinson Cavani

El 2026 no arrancó de la mejor manera para el delantero uruguayo de Boca, Edinson Cavani. El Matador, que ya había terminado sin poder entrar contra Racing por un dolor en la espalda en el último partido del año pasado, arrancó la pretemporada trabajando de manera diferenciada.

Si bien hubo un día que trabajó a la par de sus compañeros, luego no volvió a suceder. Después, siempre se entrenó aparte. Luego llegó el parte médico de Boca confirmando su lesión, más tarde su ausencia en el amistoso ante Millonarios en la Bombonera y finalmente el tratamiento especial que el propio Claudio Úbeda reveló que le están haciendo al uruguayo.

"A Cavani le hicieron una infiltración en la zona lumbar para descomprimir la inflamación que tiene, y al ponerle corticoides hay que tener cuidado en su etapa de recuperación y lo hará progresivo. Esperemos que esté lo más pronto posible, se lo hizo hace un par de días nada más y esperamos tenerlo pronto con nosotros", dijo el entrenador de Boca tras el 0-0 ante el equipo colombiano en la Bombonera.

Ahora bien, ¿en qué consiste ese procedimiento al que se está sometiendo el 10? El bloqueo para una lumbalgia involucra una serie de inyecciones de antiinflamatorios y anestésicos en la zona epidural, cerca de la médula espinal y los nervios, con el objetivo de contener el dolor.

El problema físico de Edinson Cavani es el mismo de los últimos meses, que le afecta la zona lumbar y no le permite moverse con normalidad. Un dolor que debe ir manejando día a día evitando los ejercicios que lo empeoren. Por eso, son más las veces que se entrena solo y apartado del grupo, que las que lo hace junto a sus compañeros.