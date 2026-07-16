Boca le gana a Sarmiento por Copa Argentina

En el debut oficial del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena, el Xeneize disputa los 16avos del torneo nacional.

Boca enfrenta a Sarmiento en la Copa Argentina.

Boca pone primera en el segundo semestre del 2026 enfrentando a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina . Este será el debut oficial en el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena , que regresó al club tras la salida de Claudio Úbeda.

El Xeneize no podrá contar con Leandro Paredes , que todavía se encuentra en el Mundial con Argentina, y solo tendrá a Leandro Lozano de sus nuevos refuerzos, que será titular en este encuentro.

El Xeneize comenzó mejor el partido en el estadio de Rosario, y a los 13 minutos tuvo su primera chance con un gran centro de Lautaro Blanco, que encontró a Santiago Ascacibar en el área, aunque no pudo definir cómodo y se fue la volea por arriba del travesaño.

El Ruso volvió a tener una clara a los 32 minutos, cuando le quedó la pelota en el área tras otro centro de Blanco, que primero no pudo conectar Velasco y el volante terminó definiendo afuera, cuando entraba Flores sin marca por atrás.

Así se vive el segundo tiempo entre Boca y Sarmiento

A los cinco minutos del complemento, cuando Boca dominaba, Delgado encontró un pase interno para Velasco, que recibió casi en la medialuna, giró y sacó un derechazo para el 1-0 del Xeneize.

¡QUÉ BOMBAZO DE ALAN VELASCO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE SARMIENTO! pic.twitter.com/tsZsl2pmjR — dataref (@dataref_ar) July 17, 2026

Los datos del partido entre Boca y Sarmiento

Copa Argentina

16avos de final

Boca - Sarmiento

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21:45.

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thyago Ayala, Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.