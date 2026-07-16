Boca le gana a Sarmiento por Copa Argentina

En el debut oficial del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena, el Xeneize disputa los 16avos del torneo nacional.
Boca pone primera en el segundo semestre del 2026 enfrentando a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Este será el debut oficial en el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena, que regresó al club tras la salida de Claudio Úbeda.
El Xeneize no podrá contar con Leandro Paredes, que todavía se encuentra en el Mundial con Argentina, y solo tendrá a Leandro Lozano de sus nuevos refuerzos, que será titular en este encuentro.
Así fue el primer tiempo entre Boca y Sarmiento
El Xeneize comenzó mejor el partido en el estadio de Rosario, y a los 13 minutos tuvo su primera chance con un gran centro de Lautaro Blanco, que encontró a Santiago Ascacibar en el área, aunque no pudo definir cómodo y se fue la volea por arriba del travesaño.
El Ruso volvió a tener una clara a los 32 minutos, cuando le quedó la pelota en el área tras otro centro de Blanco, que primero no pudo conectar Velasco y el volante terminó definiendo afuera, cuando entraba Flores sin marca por atrás.
Así se vive el segundo tiempo entre Boca y Sarmiento
A los cinco minutos del complemento, cuando Boca dominaba, Delgado encontró un pase interno para Velasco, que recibió casi en la medialuna, giró y sacó un derechazo para el 1-0 del Xeneize.
Los datos del partido entre Boca y Sarmiento
- Copa Argentina
- 16avos de final
- Boca - Sarmiento
- Estadio: Marcelo Bielsa
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Hora: 21:45.
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Sarmiento: Thyago Ayala, Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
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