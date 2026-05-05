Boca, que sufrió la lesión de Brey, empata ante Barcelona en Ecuador, por la Copa Libertadores

El Xeneize busca volver a sumar en el certamen continental, tras la derrota ante Cruzeiro en Brasil.

Boca enfrenta a Barcelona en Ecuador por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores . El Xeneize quiere recuperarse de la dura derrota ante Cruzeiro en Brasil, que le complicó la clasificación a la próxima fase y le cortó un invicto de trece partidos sin perder.

En el último partido del Torneo Apertura, Claudio Úbeda decidió cuidar a los titulares y le pagó con creces: victoria 2-1 ante Central Córdoba y clasificación a octavos de final como segundo del grupo.

En este partido de la Libertadores, el DT deberá hacer un cambio obligado respecto al once titular que ya sale de memoria: Milton Giménez ingresa por el suspendido Adam Bareiro, que fue expulsado ante Cruzeiro.

Así se vive el primer tiempo entre Boca y Barcelona

Ambos equipos batallan fuertemente entre ellos y contra el campo de juego, que acumuló mucha agua por las fuertes lluvias en Guayaquil. Boca tuvo el primer gol a los cinco minutos, cuando Ascacibar se resbaló al definir cuando estaba frente al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2051816649548812654?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE, ni ASCACIBAR ni AYRTON COSTA PUDIERON METERLA.pic.twitter.com/dtcrDOcvey — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 6, 2026

A los 24 minutos Boca sufrió dos dolores de cabeza: primero, el local estuvo cerca de abrir el marcador y segundo, sufrió la lesión de Brey, tras un choque con un jugador del Barcelona. Javier García ingresó para ocupar el arco del Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051820678551101585?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D5DbUOM0QV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

Los datos del partido entre Boca y Barcelona

Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 4

- Fecha 4 Barcelona (Ecu) - Boca (Arg)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Árbitro: Carlos Betancur (Col)

VAR: Nicolás Gallo (Col)

Hora: 21. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Barcelona: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Byron Castillo; Darío Benedetto y Jerly Wila. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.