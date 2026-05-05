Boca, que sufrió la lesión de Brey, empata ante Barcelona en Ecuador, por la Copa Libertadores

El Xeneize busca volver a sumar en el certamen continental, tras la derrota ante Cruzeiro en Brasil.
Boca enfrenta a Barcelona en Ecuador por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize quiere recuperarse de la dura derrota ante Cruzeiro en Brasil, que le complicó la clasificación a la próxima fase y le cortó un invicto de trece partidos sin perder.
En el último partido del Torneo Apertura, Claudio Úbeda decidió cuidar a los titulares y le pagó con creces: victoria 2-1 ante Central Córdoba y clasificación a octavos de final como segundo del grupo.
En este partido de la Libertadores, el DT deberá hacer un cambio obligado respecto al once titular que ya sale de memoria: Milton Giménez ingresa por el suspendido Adam Bareiro, que fue expulsado ante Cruzeiro.
Así se vive el primer tiempo entre Boca y Barcelona
Ambos equipos batallan fuertemente entre ellos y contra el campo de juego, que acumuló mucha agua por las fuertes lluvias en Guayaquil. Boca tuvo el primer gol a los cinco minutos, cuando Ascacibar se resbaló al definir cuando estaba frente al arco.
A los 24 minutos Boca sufrió dos dolores de cabeza: primero, el local estuvo cerca de abrir el marcador y segundo, sufrió la lesión de Brey, tras un choque con un jugador del Barcelona. Javier García ingresó para ocupar el arco del Xeneize.
Los datos del partido entre Boca y Barcelona
- Copa Libertadores
- Grupo D - Fecha 4
- Barcelona (Ecu) - Boca (Arg)
- Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo
- Árbitro: Carlos Betancur (Col)
- VAR: Nicolás Gallo (Col)
- Hora: 21. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium
Barcelona: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Byron Castillo; Darío Benedetto y Jerly Wila. DT: César Farías.
Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
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