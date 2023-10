Boxeo: Manu Godoy tras perder el invicto: "No me sentí perdedor, fue un fallo localista"

“No me sentí perdedor. Creo que fue un fallo localista, que lo único que hace es ensuciar el deporte y a los deportistas” , se quejó el centenariense quien pese a un auspicioso comienzo luego de derribar a Vargas Ruiz no pudo sostener el ritmo frente a un rival duro que luego, de esa caída, fue creciendo, terminó de pie y seduciendo al jurado con su actitud.

Fallo que no compartió para nada el neuquino quien, no obstante. reflexionó sobre algunas consideraciones a tener en cuenta para futuros compromisos. "Se muy bien por donde va mi camino. Esto tiene revancha y hay que seguir entrenando y hay que volver más fuerte para ganar por nocaut”, aseguró.

“Ahora queda mirar para adelante porque el camino es largo. Creo que esta vez no me sentí al ciento por ciento en lo físico. Me sentí muy cansado para esta pelea", confesó.

"Es la primera vez de profesional que peleó dos veces en el mismo mes y, además, venía de un año sin pelear. Eso creo me pasó factura en la parte física. Lo sentí y es algo de lo que hay que aprender. Habrá que darle un poco más de descanso al cuerpo y a bajar un cambio”, reflexionó.

“Se que tengo mucho más para dar de lo que di eso me motiva a ir por más. Todo sirve para aprender y crecer. Quiero agradecer a toda mi gente que me acompañaron mirando mi pelea por youtube y por cada mensaje. Dios me los bendiga en grande. Esto recién empieza. Quiero ser campeón, voy a ser campeón y nada me va a detener en este camino”, aseguró.