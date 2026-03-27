Con Lionel Messi en cancha, la Selección Argentina le gana cómodo a Mauritania

El campeón del mundo juega con un mix de titulares y suplentes: el DT Lionel Scaloni avisó que quiere probar de cara a la cita ecuménica y Messi entró en el segundo tiempo.

Contra un rival claramente menor, la Selección tuvo el monopolio completo de la pelota y el ritmo de los primeros minutos fue casi de entrenamiento: el campeón del mundo optó por hacer fluir la pelota en la mitad de la cancha y buscar huecos por los costados, algo que consiguió Nico Paz y que capitalizó con un débil remate.

Nico González también probó por el sector izquierdo y sacó un disparo que Babacar Diop contuvo con algo de zozobra. El cero le duró poco a los africanos: Nahuel Molina tiró un centro bárbaro y Enzo Fernández, que llegó desde atrás, ejecutó un tiro rasante para sellar el 1-0.

Más allá de que el campeón del mundo siguió siendo claramente superior, la visita tuvo una ocasión increíble para igualar el marcador: tras un córner, Brahima Keita capturó el rebote y su intento se fue apenas por al lado del palo . Segundos después respondió el combinado nacional, luego de una sucesión de pases que Gardelito no pudo definir .

Cuando se veía venir un tanto más del seleccionado, y sin la presencia de Lionel Messi en la primera etapa, el que frotó la lámpara fue Nico Paz: a balón parado, clavó un golazo de tiro libre y el europibe se estrenó en la red con la camiseta celeste y blanca.

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Argentina 2-0 Mauritania



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El hombre del Como estuvo muy cerca de concretar su doblete, pero le pegó mordido y todo terminó en las manos del arquero. Del otro lado, el Dibu Martínez se lució por única vez: el golero del Aston Villa contuvo sin dar rebote un disparo de Oumar Ngom dentro del área que tenía destino de grito.

El complemento estuvo marcado por el ingreso de Lionel Messi, que desde el inicio se mostró muy activo y participativo. De hecho, construyó una linda acción colectiva con las otras dos variantes, Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono, que no pudo culminar en conquista. Djeidi Gassama, ex compañero de la Pulga en el PSG, tuvo una linda chance que no entró por poco.

La segunda parte fue verdaderamente floja por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni: no hubo tensión competitiva y el rival, a diferencia de lo que se esperaba, tuvo más aproximaciones de la cuenta. El guardameta marplatense debió exigirse ante un tiro de Koita, el mejor jugador del cuadro africano; y se produjeron dos debuts absolutos en la Albiceleste: fueron los de Agustín Giay y Gabriel Rojas.

La previa de Argentina-Mauritania

Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y las negociaciones a contrarreloj de la AFA para encontrar rivales, la Selección Argentina recibe a Mauritania en la Bombonera, ya con la cabeza en la Copa del Mundo. El duelo comienza a las 20.15 y se puede ver a través de la pantalla de Telefe: el árbitro designado para el amistoso preparatorio fue el paraguayo Derlis Gómez. Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Mauritania: Babacar Diop; Ibrahima Keita, Jordan Lefort, Lamine Ba, Mohamed el Abeid; Oumar Ngom; Beyatt Lekweiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita, Maata Magassa; y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.