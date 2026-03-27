Neuquén ejecutará 174 kilómetros de asfalto claves en la conectividad de distintas localidades neuquinas

El gobernador Rolando Figueroa recibió a autoridades de la Corporación Andina de Fomento para analizar el avance de los financiamientos.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió este viernes con representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para trabajar sobre el próximo préstamo de 250 millones de dólares que el organismo internacional otorgará a la provincia para obras viales . Durante el encuentro, también se analizó el avance de otros financiamientos que la provincia ya recibió y se están convirtiendo en obras en todo el territorio.

Del encuentro, que se desarrolló en la ciudad de Neuquén , participaron el vicepresidente de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli ; la representante del organismo en el país, Susana Edjang ; además de miembros de la Oficina CAF Argentina y de la dirección de Proyectos de Infraestructura. También estuvieron presentes el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi .

El nuevo préstamo será de 250 millones de dólares que, junto con 17 millones de dólares de aporte provincial, se destinarán íntegramente a obras viales. Serán 174 kilómetros divididos en dos paquetes: uno que unirá Andacollo, Los Miches y Guañacos con el paso internacional Pichachén; y el otro, en la ruta 21, que conectará Loncopué con El Cholar y El Huecú.

Rolando Figueroa y CAF

El aporte de la CAF para las obras viales

Tras la reunión, el gobernador destacó que “es muy importante el aporte que hace la CAF”. “Es fundamental el apoyo de la CAF para este plan quinquenal que tenemos para lograr este Neuquén 2030”, dijo el mandatario y recalcó: “El pueblo neuquino tiene un gran futuro y ese futuro lo estamos haciendo entre todos”.

Por su parte, Asinelli explicó que “estamos haciendo reuniones viendo lo que ya hemos hecho, que es muchísimo y proyectando el futuro”. Señaló que “el gobernador nos mostró la visión integral de desarrollo que tienen y todas las obras que se están haciendo. No son obras aisladas, sino es una visión integral de futuro de cómo utilizar correctamente los recursos, cómo trabajar con el sector privado y cómo trabajar con los organismos multilaterales”.

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El detalle de las obras

La ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi informó que con la comitiva de CAF se mantuvieron reuniones para aportar información sobre los dos préstamos en ejecución, de los cuales uno ya fue finalizado. El objetivo fue “corroborar y hacer los cierres administrativos, técnicos y presupuestarios”, dijo.

El primero comprendía, entre otros proyectos, las obras en las rutas 67, 7 y 17. El segundo está en este momento en ejecución y se firmó el contrato en 2024. “Ya están las ocho obras, cuatro verdes y cuatro viales, todas en ejecución”, aseguró Bertoldi y agregó: “La CAF destacó la rapidez de la provincia para hacer los procesos licitatorios y que ya estén todas en ejecución”.

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“La CAF nos acompaña al ritmo que marca la gestión”, afirmó la ministra y detalló sobre los dos paquetes de obra: “Uno es el que une Andacollo, Los Miches y Guañacos con el paso internacional Pichachén. Y el segundo, que es la ruta 21, la ruta clave que nos faltaba para consolidar el eje 100% pavimentado norte-sur, que son casi 700 kilómetros y que anunció el gobernador el 1° de marzo”.

“En principio el objetivo es ya estar firmando el contrato de préstamo en agosto de este año”, estimó la ministra y añadió que “eso implica que las obras pueden llegar a iniciarse en este 2026”.

“Quizás hasta antes de agosto podríamos comenzar con los llamados a licitación, al menos de la ruta 21 de Loncopué, que pasa por El Cholar y El Huecú”, señaló y explicó que “en la otra ruta, que es la de Andacollo a Pichachén, estamos finalizando los proyectos ejecutivos, que a su vez los financiamos como preinversión del préstamo del Banco Mundial”.