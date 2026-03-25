Altos del Limay: 400 familias tendrán cloacas y asfalto después de más de 30 años de espera

La Municipalidad de Neuquén avanza con las obras de cloacas y asfalto en el sector Polvorines del barrio Altos del Limay, en el sur de la ciudad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de cientos de vecinas y vecinos y resolver problemas históricos de inundaciones.

En una recorrida por el sector realizada esta mañana, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el impacto de los trabajos y aseguró que forman parte de una planificación integral para llevar servicios a todos los barrios.

“Lo que se planifica es ir llegando con las obras que la gente necesita en los diferentes sectores de la ciudad. Estas obras le cambian la calidad de vida a las familias”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que los trabajos beneficiarán a unas 400 familias que durante años no contaron con servicios esenciales. “No tenían cloacas, sufrían inundaciones en épocas de lluvia y tampoco contaban con asfalto. Es una espera de más de 30 años”, recordó.

Pasqualini Altos del Limay

Pasqualini subrayó que las obras se enmarcan en el plan de 3.400 cuadras de asfalto y en una política de equilibrio territorial: “Así como estamos llegando a Altos del Limay, también estamos trabajando en otros barrios que aún no tenían todos los servicios. Esto es llevar soluciones concretas y definitivas”, afirmó.

Además, puso en valor el trabajo previo a la pavimentación: “Cuando se hace asfalto, no es solo la carpeta asfáltica. Primero se realizan las obras necesarias, como los pluviales, sistemas de bombeo y ahora las cloacas, para evitar inundaciones y garantizar durabilidad”.

Alcance de la obra y los avances actuales

“Se trata de 25 cuadras, equivalentes a unos 100 metros cada una, de un sector históricamente afectado por anegamientos. Es un lugar que durante las lluvias se inundaba porque está en un bajo. Por eso, lo primero que hicimos fue todo el sistema pluvial, con conductos, alcantarillas y un pozo de bombeo que deriva el agua hacia el arroyo Durán” detalló el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola,.

Nicola precisó que actualmente se avanza con la red cloacal, una infraestructura inexistente hasta el momento en el barrio. “Una vez finalizado, los vecinos se van a poder conectar. Luego se completará con la carpeta asfáltica”.

En cuanto a los plazos, estimó que los trabajos demandarán aproximadamente cinco meses. “Cuando terminemos, el barrio contará con todos los servicios básicos”, aseguró.

Ya se habían concretado 80 cuadras de asfalto

La Municipalidad de Neuquén ya había completado en el mismo barrio 80 cuadras asfaltadas a fines del 2025, sumando tanto arterias troncales como el completamiento de cuadrantes, con intervenciones previas de saneamiento, pluviales y servicios esenciales.

La obra se concretó sobre las calles Saavedra, Senguer, Conti, Forquera y Bosch, consideradas troncales del barrio y parte de recorridos del transporte público, que quedaron completamente asfaltadas, al igual que las cuadras comprendidas entre esas arterias principales.

Las tareas no se limitaron únicamente a la colocación de carpeta asfáltica. Para poder avanzar con el pavimento fue necesario ejecutar previamente obras de cordón cuneta, movimientos de suelo y trabajos hidráulicos. Durante los trabajos, la intervención realizada sobre calle Saavedra presentó una situación técnica compleja debido a la antigüedad de las cañerías existentes.

En ese sector se realizó el recambio completo de dos troncales de agua potable que tenían muchos años de uso, lo que implicó una obra de gran magnitud. Además, Saavedra presentaba una cota muy baja, por lo que fue necesario elevar el nivel de la rasante mediante un importante movimiento de suelo y la instalación de caños pluviales de gran tamaño.