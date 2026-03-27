Garantizan la atención en Valentina Sur mientras se amplía el centro de salud

Habrá dos tráilers para que los vecinos puedan acceder a las prestaciones mientras se trabaja en la ampliación del edificio.

La obra ampliación del Centro de Salud de Valentina Sur de la ciudad de Neuquén ya comenzó y para que la comunidad pueda seguir accediendo a la atención se instalarán dos tráilers en la comisión vecinal del barrio. Allí funcionará el nodo de atención ampliada, de 8 a 20, y se prevé ampliar la cobertura en la biblioteca barrial. De esta manera, se atenderán las necesidades de los habitantes de ese barrio al tiempo que se avanza en la obra que beneficiará aproximadamente a 20 mil personas.

Así lo anunciaron Vanina Debloc , jefa de la Región Sanitaria Confluencia; Leticia Uliambre , jefa del Centro de Salud de Valentina Sur; y Rubén Ponce , presidente de la Comisión Vecinal de Valentina Sur, quienes recorrieron las instalaciones.

Mientras que Ponce ponderó el trabajo conjunto con el ministerio de Salud para “poder darle a la comunidad de Valentina Sur lo mejor”, Debloc se mostró feliz por el inicio de la obra y al mismo tiempo poder darle una respuesta a la población.

“Estamos haciendo gestiones para que el nodo de atención ampliada continúe funcionando en la comisión vecinal del barrio, para lo que se van a instalar dos tráilers donde van ser atendidas las necesidades de la población y estamos en tratativas para prontamente ampliar esa cobertura de salud en la biblioteca del barrio”, agregó Uliambre.

El incremento de las instalaciones del centro de salud se debe al crecimiento demográfico del barrio.

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Detalles de la obra

La obra contempla un presupuesto de 1.222.000.000 pesos para construir 300 metros cuadrados de infraestructura.

El nuevo sector será independiente del existente vinculado con una circulación vidriada que constituye una zona de transición entre el nuevo y el antiguo edificio. Comprenderá dos consultorios de Odontología, un consultorio general, un consultorio de Ginecología, área de Servicio Social, un Salón de Usos Múltiples, un baño público y áreas de circulación y espera.

Esta obra se suma a otras del sector salud como la del nuevo centro ubicado en el barrio El Chacay de Plottier. La construcción comenzó en diciembre del año pasado, a cargo del ministerio de Infraestructura, y actualmente tiene un avance del 8 por ciento.

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El ministro de Salud, Martín Regueiro, recorrió el terreno la semana pasada, donde va a estar ubicado el centro de salud junto al director del Hospital de Plottier, Juan Pablo Ramírez. De la visita también participó la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Argentina, Eva Jané Llopis.

Esta obra se suma a la estrategia de acceso a la salud contemplada en el plan provincial, y va a permitir mejorar la atención de la gente en el barrio, en el día a día, por su ubicación geográfica en el Lote 1, de la manzana E del Barrio Chacay de la Ciudad de Plottier.

El nuevo edificio cuenta con un monto de inversión de 2.451.926.399,52 de pesos (dos mil cuatrocientos cincuenta y un millones novecientos veintiséis mil trescientos noventa y nueve con cincuenta y dos centavos) y con un plazo para finalizar la obra es de 300 días corridos. La gestión es ejecutada por el Estado provincial a través de la secretaría de Obras Públicas del ministerio de Infraestructura; y el contratista es la empresa Edificios Comahue S.R.L.