Temperaturas en aumento en Neuquén: ¿A cuánto llegará la máxima?

Un otoño más primaveral que fresco se espera en los próximos días en Neuquén . El pronóstico para la región anticipa que se registrará un ascenso de la temperatura , con tardes soleadas y templadas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) adelantó que durante este fin de semana habrá un ascenso de la temperatura. En la madrugada de este sábado se prevé una temperatura de 13 grados, con viento leve del noroeste y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora bajo un cielo algo nublado. Por la mañana ya estará soleado con una temperatura que subirá a 14 grados y viento débil.

En horas de la tarde, estará algo nublado, pero la temperatura alcanzará los 28 grados de máxima con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche descenderá a los 24 grados, con viento de leve a moderado y ráfagas hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa que se registrará un ascenso de la temperatura, que se vendrán los días cálidos a partir de este jueves en los Valles, Meseta y la Costa. En cordillera se prevé tiempo bueno y templado. En cambio, se espera que esté inestable el domingo en Zona Andina y Lagos. Para la próxima semana, el organismo interjurisdiccional adelantó que habrá algunos períodos de lluvia en montaña. Para la región pronosticó el ingreso de aire más frío hacia el fin de Semana Santa.

Según la AIC, la temperatura durante el sábado será de 9 grados de mínima y la máxima alcanzará los 31 grados. El viento se comportará algo débil, con ráfagas por encima de los 30 kilómetros por hora.

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Cómo seguirá el domingo y el inicio de la próxima semana

No sólo continuarán las temperaturas agradables en Neuquén y la zona, sino que también irán en aumento. El SMN adelantó que durante la madrugada del domingo la temperatura será de 13 grados bajo un cielo despejado. Por la mañana ascenderá a los 15 grados con viento leve. Por la tarde, pasará a estar algo nublado, pero con una temperatura en ascenso que llegará a los 29 grados y viento level del norte. Ya por la noche descenderá la temperatura a 24 grados y el viento, dado que prácticamente estará ausente en la zona.

Para el lunes y martes se prevé una temperatura máxima de 28 y 30 respectivamente. Y para el martes se sumará el viento fuerte con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora.

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En tanto que, en zona cordillerana sur se espera para este sábado una mínima de cero grados y una máxima de 21 grados. Mientras que el viento irá en aumento con ráfagas próximas a los 60 kilómetros por hora. Para el domingo la temperatura mínima ascenderá de los 8 grados a una máxima a 20. Aunque se esperan lluvias aisladas y algunas ráfagas fuertes.

En zona cordillerana norte, el pronóstico para este fin de semana anticipa temperaturas templadas y ráfagas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora. La temperatura máxima llegará a los 28 grados el domingo en Chos Malal.