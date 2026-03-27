Detuvieron a un conductor en la Isla 132 con licencia vencida y marihuana: cuánto tenía

Ocurrió el jueves por la tarde, durante un operativo de rutina con la intervención de canes detectores.

Detuvieron a un conductor en la Isla 132 con licencia vencida y marihuana

Un operativo antidroga de rutina en la Isla 132 permitió dar con un conductor en posesión de droga y transitando con una licencia vencida. Cómo fue el procedimiento y qué se halló.

De acuerdo a la información brindada desde Provincia , el procedimiento policial era parte de tareas de rutina en la Isla 132 , que realizaban alrededor de las 17 los efectivos del Departamento Antinarcóticos.

En ese contexto, un vehículo Volkswagen Vento color celeste que pasaba por el sector del estacionamiento de los food trucks resultó ser uno de los elegidos para el control, que tenía como fin la detección de estupefacientes.

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Allí, personal de la División Preventiva y Canes hizo subir a uno de los canes detectores al vehículo, que pronto realizó la marcación positiva a su cuidador, indicando un hallazgo. El personal revisó el lugar señalado y pudo dar con un envoltorio de nylon que contenía una sustancia vegetal.

Tras realizar el análisis orientativo y pesaje, el personal de Antinarcóticos verificó que se trataban de siete gramos de cogollos de cannabis sativa.

Por este motivo, el conductor -un hombre de 35 años- fue imputado por infracción a la Ley 23.737, y en paralelo, inspectores municipales retuvieron su auto al constatar que el hombre además tenía la licencia vencida, lo que se descubrió al controlar su documentación.

Lucha contra el narcomenudeo

El procedimiento forma parte de una ofensiva más amplia contra el narcomenudeo que impulsa el gobierno neuquino.

La estrategia se apoyó en cambios legislativos que permitieron a la provincia intervenir con mayor eficacia en delitos vinculados al microtráfico, junto con una fuerte inversión en seguridad: más equipamiento, tecnología y el fortalecimiento de unidades especializadas.

En los últimos meses se multiplicaron los operativos en barrios de la capital y del interior, con allanamientos que permitieron desarticular puntos de venta y secuestrar tanto cocaína como marihuana.

En este contexto fue clave la aplicación del Neuquén Te Cuida y la incorporación de un QR para sumar denuncias anónimas y sostener una política de combate y prevención de la droga.

Armados y con drogas, Gendarmería Nacional interceptó a dos dealers

Dos presuntos dealers fueron interceptados por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un control de rutina en la Ruta Nacional 22 y quedaron detenidos luego de que se hallaron 32 envoltorios con drogas. También fue hallada una pistola calibre nueve milímetros.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 68 “Comahue”, en jurisdicción de la localidad neuquina de Senillosa. Como parte de un procedimiento de rutina, se detuvo la marcha de un Fiat Palio que estaba ocupado por una pareja. En esas circunstancias, luego de la identificación de las dos personas y el relevamiento de la documentación del vehículo, se avanzó con un escaneo electrónico, que permitió comprobar que ocultaban un arma de fuego.

El hombre mostró el interior de una mochila, donde se encontraba la pistola, marca Bersa, y que tenía un cargador con diez proyectiles. Asimismo, destacó que no contaba con la documentación respectiva.

droga Ruta 22 Gentileza Gendarmería

En tanto, la mujer, accedió a exhibir su cartera, donde llevaba envoltorios con cocaína y marihuana.

Frente a estas irregularidades, los gendarmes concretaron el secuestro de la droga y el arma de fuego y avanzaron con la detención de la mujer y el hombre por infracción a la Ley 23.737 y el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. En cuanto al auto, también fue incautado.