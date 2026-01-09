Cuál es el gigante sudamericano que ofertó por Thiago Almada y podría cerrarlo como refuerzo

El futuro de Thiago Almada pende de un hilo en el Atlético Madrid y, a pesar de los elogios del Cholo Simeone hace algunas semanas, el jugador podría emigrar rápidamente a tan solo seis meses de haber llegado. Las reiteradas lesiones le jugaron una mala pasada al habilidoso mediocampista y es por eso que el Colchonero lo declaró transferible.

Horas más tardes de que se conozca la decisión del elenco que preside Enrique Cerezo, un gigante sudamericano no dudó en sacar cuentas y presentar una oferta formal para intentar quedarse con el jugador que se consagró campeón del mundo en 2022 y es considerado por Lionel Scaloni para la cita mundialista del corriente año.

Con el papel y lápiz en la mano y luego de varios análisis, el Palmeiras de Brasil tomó coraje y presentó una propuesta para contratar al jugador. Sabe que el deseo de Almada es sumar más minutos de los que tuvo hasta el momento en el equipo español, pero sin embargo en el medio está el rol económico debido a que piden 20 millones de euros por el total de la ficha.

Thiago Almada Portada

Según lo trascendido, la oferta acercada es para para adquirir el 50% del pase en una cifra que desde el club español considerarían aceptable. Hasta el momento es el equipo que más aceleró para quedarse con el futbolista.

Cuál es la situación del jugador

"Es un futbolista con una visión de juego especial y esos pases que encuentra solo los ven unos pocos. Necesitamos mucho de él. ¿Cuándo? Cuando le toque, ya sean diez, 90, 60 o cinco minutos". Esa frase fue esbozada por Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid dejando en claro las cualidades de Thiago Almada y la importancia que tendría su juego en el funcionamiento del equipo. Sin embargo todas esas palabras se las habrían llevado el viento.

Hace apenas seis meses el campeón del mundo con la Selección argentina llegó al colchonero para convertirse en un refuerzo de importancia para el equipo, a cambio de una operación que habría sido de más de 40M sobre la mesa. Ahora el presente del jugador es totalmente opuesto y su salida podría estar cerca.

Es que en las últimas horas el club de la capital española fue declarado transferible debido a que no logró meterse por completo en el equipo que conduce el cholo. Desde su llegada a mediados de 2025 sumó tan solo 571 minutos oficiales - aproximadamente seis partidos completos-.

Thiago Almada

Según trascendió en medios españoles el presidente del club Enrique Cerezo espera ofertas por el jugador ya en el mercado de pases de enero. Sin embargo hasta el momento no habrían llegado propuestas. Esto es una preocupación también para el entrenador Lionel Scaloni teniendo en cuenta que en este 2026 la Selección argentina disputa la Copa del Mundo y una de las condiciones del DT es que sumen minutos en sus clubes.