Cuáles son los 4 puestos que quiere reforzar Gallardo para ganar la Libertadores con River

En primera instancia, y casi como prioridad, aparece el hueco vacante en el lateral izquierdo. En el mercado de principios de año, Lucas Esquivel estuvo a nada de ser refuerzo de River, pero a último momento se cayó la posibilidad y terminó quedándose en Paranaense. Apenas se abra nuevamente el libro de pases, se volverá a gestionar su arribo.

Además del 3, el Millonario irá a la carga por un mediapunta que compita por el puesto de titular con Sebastián Driussi y Facundo Colidio. El sueño de Gallardo es Ángel Correa, pero su acuerdo casi cerrado con Tigres de la UANL lo convierten en una utopía. De momento, no han trascendido otros nombres.

En la zona media, la intención de Marcelo Gallardo es sumar dos jugadores, ambos para la columna vertebral del equipo. Un volante central de contención para pelear el puesto mano a mano con Enzo Pérez y un 10 que pueda acompañar en la creación de juego a Franco Mastantuono, o mismo reemplazarlo, ya que el pibe de 17 años podría marcharse en el corto plazo. Para estos puestos, aún no se conocen apuntados específicos.

La intención principal es reforzar dos de estos cuatro puestos antes que comience el Mundial de Clubes, en la ventaja de traspasos que se abre del 1 al 10 de junio. Los demás se intentarán buscar una vez que el mercado abra de manera definitiva, el 1 de julio.

Lateral izquierdo.

Mediocentro defensivo.

Un 10/9.

Un delantero de área.



La idea es que se sumen ANTES del Mundial de Clubes.



Las dos bajas que tendrá River

Más allá de los arribos, es casi seguro que el Millonario tendrá salidas, y una es la de Federico Gattoni, quien no es tenido en cuenta y no se ejecutará la opción de compra que tienen por él, por lo que volverá a Sevilla el 1 de julio.

La otra baja que puede darse es la de Matías Kranevitter. El volante central podría no seguir en River, ya que en su regreso al club no logró acomodarse y no mostró las condiciones que pretendía el Muñeco.