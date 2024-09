El enojo de Marcelo Gallardo tras el empate de River en Chile

"Me parece que, siendo un equipo que muestra una postura como la que tuvimos desde el inicio, tomando la iniciativa, eso nos reconoce a nosotros mucho más que lo que se vio en el segundo tiempo, con un equipo rival que, en su estadio y con su gente, tiene que salir a jugar. ¡Pero no nos pelotearon!", afirmó Gallardo, desestimando la idea de que su equipo estuvo bajo presión constante. El técnico explicó que, si bien no fue un partido perfecto, River mantuvo la compostura y no fue dominado en el terreno de juego.

El Muñeco fue autocrítico al señalar que a River le faltó precisión en ciertos momentos claves del partido: "Nos faltó juego, claramente, estuvimos imprecisos. Pero hay que irse tranquilo porque la postura la tuvimos y después enfrentamos a un rival que hay que reconocer que estuvo bien, que no nos dejó crecer en la cancha", reconoció Gallardo. No obstante, destacó que la llave sigue abierta, y confía en que el partido de vuelta en el Monumental será diferente: "Vamos a tener a la gente con mucho entusiasmo y con eso nos tenemos que contagiar".

Gallardo también habló sobre el arbitraje, un tema que generó controversia tras el partido. Almirón había criticado duramente al árbitro brasileño Claus por decisiones como la no expulsión de Miguel Borja y la tarjeta roja a Maximiliano Falcón. Sin embargo, Gallardo prefirió restarle importancia a las polémicas arbitrales: "Fue un partido de Copa, a veces no se puede jugar. Se fricciona mucho, hay mucho roce. Más allá de eso, creo que el árbitro estuvo bien, no tuvo mucha problemática para llevarlo. Hubo jugadas al límite, pero en general lo llevó bastante bien", opinó.

Marcelo Gallardo se refirió a la situación que atravesó el plantel cuando el micro de River fue apedreado por un grupo de hinchas chilenos



Marcelo Gallardo habló sobre el clima hostil de Chile

Además, el Muñeco Gallardo aprovechó para destacar la actitud de sus jugadores en un ambiente hostil, luego de que el micro del equipo fuera atacado con piedras al llegar al estadio Monumental de Santiago. "Encontramos un clima hostil de la gente. A veces se pasan de rosca con la ilusión de apoyar a su equipo. No hay que caer en esa confusión. Hay que tomar los recaudos necesarios", señaló Gallardo.

Sobre el desarrollo del partido, Gallardo lamentó no haber podido controlar el ritmo del encuentro durante los 90 minutos, aunque valoró las oportunidades generadas: "Nos enfocamos en jugar, intentamos hacer lo nuestro: no dejar que nos manejen la pelota. Generamos situaciones de gol al inicio para ponernos en ventaja y no tuvimos efectividad", explicó. A pesar de no haber conseguido el triunfo, el entrenador se mostró optimista de cara a la revancha en el Monumental, convencido de que su equipo hará un mejor papel en casa: "Es un resultado conforme al venir acá contra un gran equipo. Todo se define en casa con nuestro público y con el entusiasmo que genera lo que está en juego".