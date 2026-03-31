El Kun Agüero sufrió una grave lesión jugando en el senior de Independiente y deberá ser operado

Sergio Kun Agüero sufrió una impactante lesión este lunes por la noche en el duelo de Independiente ante River en el fútbol Senior que estremeció a todos sus compañeros. Debido a esto el exfutbolista profesional deberá enfrentar una intervención quirúrgica y luego un largo proceso de recuperación.

Parecía una jugada simple, con un pase sencillo, pero terminó marcando una situación dolorosa para el delantero que usa la '10' en el Senior. El jugador rápidamente quedó tendido en el suelo por el grado de la lesión y tuvo que ser retirado del campo de juego a upa.

“Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior", escribieron en las redes sociales del plantel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejo Leguiza (@alejoleguiza11x)

Luego, el delantero grabó un video donde dio explicaciones sobre el momento: “Bueno gente me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados. Así que, nada, me rompí el tendón. Así que mañana empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Bueno gente, les mando un abrazo y gracias por preguntar”.

La victoria 2-0 del rojo ante el Millonario, con goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray, fue anecdótico debido a que la atención quedó puesta en el delantero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2038950629603786893&partner=&hide_thread=false "ME ROMPÍ EL TENDÓN, HABRÁ QUE OPERAR"



Kun Agüero confirmó por medio de sus redes sociales la dura lesión que sufrió en el Senior de Independiente este lunes en el partido ante River.



¡Fuerza, Sergio!



kunaguero pic.twitter.com/zGBpkJDv2v — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 31, 2026

Qué había dicho el jugador antes del encuentro

“De acá hasta antes del Mundial voy a estar por acá así que esperemos poder seguir jugando más partidos. Tenemos muy buenos delanteros, que tienen muchas ganas y tienen bastante velocidad arriba, eso es importante. Yo juego un poco más atrás”, había declarado.

El jugador uruguayo que sufrió una grave lesión y se suma a la lista de figuras que se pierden el Mundial

El amistoso contra la Selección de Inglaterra dejó un saldo más que negativo para Uruguay de cara al Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá del empate 1 a 1 en el mítico Estadio de Wembley, Marcelo Bielsa, entrenador de la Celeste, sufrió una baja sensible a causa de la lesión de gravedad que sufrió uno de sus jugadores.

Se trata de Joaquín Piquerez, el futbolista del Palmeiras de Brasil, quién sufrió la rotura de ligamentos de su tobillo derecho tras un choque con Noni Madueke a los 14 minutos del encuentro. El jugador de 27 años, internacional con la selección uruguaya desde 2021, quedó tirado en el césped con claras muestras de dolor y tuvo que ser retirado en camilla.

Palmeiras, club para el que juega desde 2021, dijo en un comunicado que el defensa será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días y, a continuación, iniciará un proceso de recuperación con el acompañamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La propia AUF había adelantado en un mensaje publicado en sus redes sociales este sábado, un día después del partido ante Inglaterra, que el jugador quedaba desafectado de la lista de Bielsa para el siguiente compromiso que la Celeste tenía en esta fecha FIFA.

image

Uruguay se enfrentará a Argelia este martes en Turín, Italia en otro partido amistoso en preparación para el Mundial, que arranca a mediados de junio y en el que la Celeste, campeona en 1930 y 1950, integrará el grupo H junto a España, vencedora en 2010, Arabia Saudita y Cabo Verde.