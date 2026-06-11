La Copa LMN te premia con una SUV 0km por predecir los resultados del torneo más grande del mundo. La participación es gratuita y el registro ya está abierto.

El Mundial no espera: registrate hoy en la Copa LMN y empezá a sumar puntos por la Ford Territory

Este jueves arranca el Mundial 2026 , el torneo más grande de la historia del fútbol, con 48 selecciones y tres países sedes. Y este año, vivir partido a partido tiene premio: LM Neuquén lanzó la Copa LMN , en el que el ganador se lleva una Ford Territory 0 kilómetro . La participación es 100% gratuita y el registro ya está disponible.

La dinámica es simple: pronosticás los resultados de cada partido del Mundial, acumulás puntos según tus aciertos y competís contra miles de lectores de toda la región. Gana el que más sabe de fútbol, o el que mejor lee los partidos difíciles. No hace falta pagar nada ni comprar nada: solo registrarte en copa.lmneuquen.com y empezar a jugar.

Pero hay un detalle que cambia todo: el tiempo corre desde el primer silbatazo . Cada partido que pase sin que hayas ingresado tu pronóstico es un punto que le regalás a tus competidores.

La Copa LMN no espera: los puntos se acumulan desde el primer juego del torneo y no se pueden recuperar a posteriori. Por eso el mensaje es claro: si querés llevarte la camioneta, el momento de registrarse es ahora.

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Copa LMN: cómo registrarse y empezar a pronosticar sin perder el tiempo

El proceso de registro lleva menos de dos minutos. Hay que ingresar a copa.lmneuquen.com, completar los datos personales y confirmar la cuenta. A partir de ahí, el sistema ya te habilita para cargar tus pronósticos antes de cada partido. El mecanismo es igual al de un prode clásico: elegís resultado final de cada encuentro, y el sistema asigna los puntos automáticamente según el nivel de acierto.

La Ford Territory es la SUV familiar de Ford Fiorasi, una de las más vendidas del segmento en los últimos años, con tracción 4x4, pantalla táctil de 8 pulgadas, asistentes de manejo y cero kilómetros garantizados.

El torneo tiene 48 equipos distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Los primeros dos de cada zona y los ocho mejores terceros avanzan a la fase de eliminación directa. En total, se disputarán 104 partidos. Cada uno de ellos es una nueva oportunidad para sumar puntos en la Copa LMN, y cada pronóstico bien puesto acerca al jugador a la camioneta.

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Argentina debuta el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. La Selección llega al torneo como una de las candidatas al título tras consagrarse campeona en Qatar 2022.

Para los lectores de LMN, ese partido es también una chance de oro para sumar puntos en la Copa: el pronóstico exacto del marcador vale más que cualquier otro resultado.

No importa si sos un estudioso del fútbol internacional o si solo seguís a la Selección: la Copa LMN está pensada para todos. El registro es gratuito, los pronósticos se cargan desde el celular o la computadora y los puntos se actualizan en tiempo real después de cada partido.

El Mundial arranca. La camioneta ya tiene dueño... pero todavía no sabemos quién es. ¡Suerte!