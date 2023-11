El nieto de qué ex estrella de Boca criticó muy fuerte la candidatura a la presidencia de Macri

Macri y su supuesta intervención para el despido de Bianchi: Jamás opiné en las cosas importantes del club Boca: Macri fue cruzado por el nieto de Bianchi

Como se metió en la interna de Boca el nieto de Bianchi

Mediante sus redes sociales, apuntó directamente contra el maltrato a los referentes históricos: "Justo vos venís a hablar de maltratar ídolos?!", escribió en su cuenta de Twitter.

Y además, un rato más tarde reposteó un video en el que un joven ingeniero admitía que "el dirigente de fútbol que pierde una elección en su club, quiere que su equipo pierda hasta que no vuelva a ser dirigente". En ese marco disparó: "Conozco uno que se moría si ganábamos la séptima".

image.png

Posiblemente la raíz de los comentarios tengan que ver con el 23 de septiembre del 2001, cuando el tandilense era presidente del club. Boca venía de golear por 6-1 a Lanús en La Bombonera y Bianchi se disponía a dar la conferencia, pero el Macri apareció repentinamente y dijo: “Creo que Bianchi es lo mejor para Boca, pero si vos, Carlos, querés tirar la toalla y pensás que no vale la pena volver a remar para el futuro es tu decisión. Estoy acá para hacer lo mismo que cuando fui a buscarte a España".

El Virrey respondió: “Dije que no iba a hablar del contrato. Tomé la decisión de no prolongarlo, no he renunciado. No tengo por qué decir las causas. Esto es así. No hagamos circo como esos programas que pasan a las tres, cuatro de la tarde. A los 52 años no estoy para eso", aclaró.

El conflicto terminó en anécdota, ya que Bianchi se fue, pero volvió en los años siguientes para continuar enalteciendo su imagen en el club de la Ribera junto a Mauricio Macri como mandatario.