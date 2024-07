El utilero de la Selección Argentina contó la charla más dura que tuvo con Messi

“¿Sabes lo que dijo Messi una vez?, ‘Por más que me den toda la plata al mundo, España, todo... Yo si no juego para mi país, no juego ninguna selección’. Los que lo critican tenían que estar arriba del avión cuando vinimos de vuelta de la Copa América de Estados Unidos, llorando como una criatura. Y no paraba de llorar. Te soy sincero, una sola vez le dije: ‘La verdad, yo en tu lugar, no vengo más’, Y me miró y me dijo; ‘Marito, vos sabés que yo muero por la pelota. Y sabés que muero por mi país’”, contó.