"El vacío será enorme": El triste mensaje de un integrante del CT de la Selección para Messi por su despedida

La despedida de Messi de la Selección argentina generó una sensación de tristeza en los hinchas que aún siguen buscando respuesta. Era previsible por el contexto y el avance de su edad, pero difícil de asimilar por lo que significa el fin de una etapa que lideró un jugador que es considerado como uno de los mejores de la historia.

No solo los fanáticos sintieron el golpe de esta decisión, sino que puertas adentro del combinado nacional también se vieron afectados por el fin de esta era. Después de que jugadores como Enzo Fernández se derrumben en llanto en medio de la despedida, un integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni lanzó un triste y emotivo mensaje en sus redes sociales.

"10/10 no es casualidad, espere este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus abrazos encontré amor, en cada salida al campo era mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría. El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar". Quién hizo esas referencias en el inicio de un extenso escrito fue el preparador físico Luis Martín, quien lleva ocho años en el cargo.

Por otra parte, siguió relatando sobre el impacto de su salida: "Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona. Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás hubiera imaginado. Solo espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad. Te voy a extrañar".

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Un expresidente de Barcelona cruzó fuerte a Messi por la despedida de la Selección: "¿Quién se ha creído?

Un expresidente de Barcelona de España quedó expuesto en el mundo del fútbol al criticar de forma severa a Lionel Messi, el astro rosarino que supo brillar en ese club y consiguió un sinfín de títulos. Fue duro en su relato y llamó la atención por una comparación que hizo con la despedida de la Selección argentina.

El exmandatario del club Blaugrana apuntó contra el '10' debido a que pretende que haya una despedida frente a la afición del club de sus amores.

Las duras palabras

“Que vaya con cuidado. El Barcelona está por encima de su persona… Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se lo puede olvidar… Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”. Quien expresó esa fuerte frase, entre trantras, fue Joan Gaspart en el podcast Sólo para culés.

“Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que le diga el Barça para despedirse de la afición… Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”, sumó en su relato.

BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:



"¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".



¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! pic.twitter.com/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026

En el cierre de su postura, fue duro: “No tiene por qué, Laporta es el presidente, y si viene el día en que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje… Condicionar la venida a Barcelona a que Laporta no estuviera, no. Si no estuviera, yo no voy a ese día del homenaje… ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”.