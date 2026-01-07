En el día libre, Marcelo Gallardo y los jugadores de River recibieron a los hinchas neuquinos

El plantel del Millonario mantuvo un encuentro con las filiales de la provincia en San Martín de los Andes: el emotivo obsequio que recibió el Muñeco.

El plantel de River vivió una jornada marcada por la emoción en el hotel Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes. Tras completar cuatro días de entrenamientos intensos que arrancaron el 3 de enero, los jugadores disfrutaron de un día libre para distenderse antes de finalizar esta etapa el próximo sábado 10. La actividad central del día consistió en un encuentro íntimo con las filiales neuquinas de la zona bajo el programa River Federal.

Durante la tarde, los futbolistas compartieron momentos con los integrantes de las filiales de Neuquén Capital, Añelo, Villa La Angostura y San Martín de los Andes . El evento contó con la presencia del presidente del club Stefano Di Carlo y el secretario general Agustín Forchieri, quienes respaldaron la gestión de Matías Troncoso, vicepresidente de la zona. Los hinchas, de hecho, pudieron sacarse fotos y llevarse autógrafos de sus ídolos en un clima de festejo y camaradería que rompió la rutina de la pretemporada.

El momento más movilizante del encuentro ocurrió cuando la filial 7 de Octubre de Neuquén Capital le hizo entrega de un obsequio especial a Marcelo Gallardo : el entrenador recibió un portarretrato con imágenes de su padre Máximo , quien falleció en 2024 y visitó frecuentemente la provincia como coordinador de capacitación. El gesto caló hondo en el Muñeco, quien recordó con afecto las visitas de su padre a la región.

River, con dos amistosos confirmados y a la ¿espera? de Santino Andino

Antes del acontecimiento, el plantel millonario aprovechó la mañana para compartir un asado grupal y por la tarde tenían previsto realizar rafting, una de las actividades favoritas del grupo en la cordillera. El descanso resultó fundamental para oxigenar la cabeza antes de viajar el fin de semana hacia Uruguay, donde el equipo encarará la fase final de la preparación. En tierras charrúas, el Millonario ya tiene confirmados dos amistosos frente a Millonarios de Colombia y Peñarol para ajustar los últimos detalles tácticos.

Con respecto al mercado de pases, el DT mantiene su deseo de completar el plantel con la llegada de Santino Andino antes de que finalice la pretemporada. El entrenador considera que el extremo es la pieza necesaria para dar por cerradas las incorporaciones en ese sector de la cancha, más allá de buscar un 9, y enfocarse exclusivamente en la competencia oficial que se avecina. La dirigencia continúa en conversaciones con sus pares de Mendoza, aunque los tiempos del club dueño del pase no coinciden con las urgencias en Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/splendidam990/status/2008960524390944799&partner=&hide_thread=false ALERTA RIVER: Santino Andino manifestó sus ganas de jugar en el PANATHINAIKOS DE GRECIA. pic.twitter.com/Hs2BfDRaPF — Splendid AM 990 (@splendidam990) January 7, 2026

A pesar de que Godoy Cruz rechazó recientemente una oferta formal desde Europa, el panorama para el Millonario es complejo debido a la postura del propio jugador. El extremo tiene intenciones claras de emigrar directamente al Viejo Continente y no muestra interés en incorporarse a La Banda en este momento de su carrera, pese a la insistencia del estratega.