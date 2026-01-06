El nuevo club de Enzo Pérez tras su salida de River

El volante mendocino cerró su incorporación a un equipo del fútbol argentino que jugará la Copa Libertadores.

Enzo Pérez fue presentado por su nuevo equipo, tras su salida de River por decisión de Marcelo Gallardo. El volante mendocino, que cumplirá 40 años en febrero, jugará la temporada 2026 en Argentinos Juniors , club en el que firmó un contrato con esquema de productividad.

Pérez fue uno de los héroes de Madrid que abandonó River en este mercado, junto a Milton Casco, Nacho Fernández y Pity Martínez. A pesar de su edad, el volante había anunciado que tenía la intención de continuar jugando al fútbol y no consideraba el retiro.

Aunque hubo especulaciones sobre su posible llegada a Estudiantes o Godoy Cruz, ambos clubes en los que tiene un pasado, el ídolo de River decidió firmar con el Bicho, que jugará el repechaje de la Copa Libertadores .

Mediante sus redes sociales, Argentinos Juniors anunció la llegada de Enzo Pérez, con quien venían negociando hace un tiempo. El volante llegó en condición de libre y firmó hasta diciembre del 2026 bajo un esquema de productividad, lo que significa que su contrato está anclado al cumplimiento de ciertos requisitos, como los partidos jugados posiblemente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2008637341078896951?s=20&partner=&hide_thread=false #AAAJ Enzo Pérez es nuevo jugador de #ElSemilleroDelMundo . Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Enzo! https://t.co/5DxwLQfv4X pic.twitter.com/VOEamena0N — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 6, 2026

La llegada de Pérez no solo suma calidad futbolística, sino también un liderazgo probado. Su experiencia en equipos de alta exigencia lo posiciona como un respaldo para los jugadores más jóvenes, en un vestuario donde la competencia interna y el desarrollo formativo son pilares centrales.

Argentinos Juniors se refuerza de cara al 2026

Tras un gran 2025, en el que el Bicho, de la mano de su DT, Nico Diez, fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino, Argentinos se refuerza con el objetivo de mejorar sus resultados en este 2026.

Además de Enzo Pérez, el equipo de la Paternal sumó dos refuerzos más, subió jugadores de inferiores para realizar la temporada, y por ahora mantuvo la base del plantel a pesar del gran interés por algunos de sus futbolistas.

El primer refuerzo, anunciado el 3 de enero, fue el volante argentino Gino Infantino, que llega a préstamo desde Fiorentina hasta fines de 2026, con una opción de compra que no fue informada por el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2007483281378554224?s=20&partner=&hide_thread=false #AAAJ Gino Infantino es nuevo jugador de #ElSemilleroDelMundo . Fue cedido a préstamo desde Fiorentina con una opción de compra y firmó contrato por productividad hasta diciembre. ¡Bienvenido, Gino! https://t.co/rv69DmCzEM pic.twitter.com/ydUSRRRr9q — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 3, 2026

Al día siguiente, el Bicho anunció al arquero chileno Brayan Cortés, que llega a préstamos desde Colo Colo. Este es un puesto que necesitaba reforzar, ya que Chiquito Romero abandonó la institución y el Ruso Rodríguez se encuentra recuperándose de una lesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2007826467154215308?s=20&partner=&hide_thread=false #AAAJ Brayan Cortés fue cedido a préstamo desde Colo Colo y firmó con #ElSemilleroDelMundo hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Indio! https://t.co/BGXef8YAHd pic.twitter.com/WhkxP1R3Qu — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 4, 2026

El duro repechaje de la Copa Libertadores para Argentinos

Argentinos Juniors clasificó a la Copa Libertadores tras quedar en el tercer puesto de la tabla anual del 2025. Pero el camino para el Bicho no será sencillo ya que tendrá que afrontar el repechaje desde la Fase 2.

El sorteo de la fase previa no le jugó una buena pasada al equipo argentino. En la fase 2 deberá enfrentar a Barcelona de Guayaquil, un duro equipo que se hace fuerte de local. Cabe recordar que si cae en esta instancia, tampoco jugará la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2003286573115408715?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Equipos definidos para la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores!



¿Quiénes se clasificarán a la Fase de Grupos?#GloriaEterna pic.twitter.com/eRyk9NckxG — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 23, 2025

Además, si logra avanzar ese duro cruce, en la fase 3, que es la previa a la clasificación a los grupos de la Libertadores, enfrentaría al ganador del duelo Nacional Potosí - Botafogo, siendo el equipo brasilero el campeón de la edición 2024.