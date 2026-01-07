Un club europeo preguntó condiciones por un jugador de River y se lo quieren llevar

En el millonario se pusieron en alerta luego de que un club europeo pregunte por un jugador titular.

River vive días agitados con un claro movimiento en el mercado de pases con las salidas y refuerzos confirmados pero también con negociaciones abiertas para seguir perfeccionando el plantel de cara a la temporada 2026. En las últimas horas distintas versiones alegan que podría seguir el exilio en el plantel.

Hace algunas horas en la dirigencia del millonario empezaron a preocuparse por unos rumores que llegan desde Europa debido a que un club importante de Italia se mostró interesado por contratar un jugador que conoce a la perfección la elite del fútbol.

Según trascendió el Genoa de Italia buscará llevarse a Lucas Martínez Quarta a préstamo y ya habrían tenido las primeras conversaciones para intentar que avancen las negociaciones. Más allá del interés podría ser una negociación dificultosa debido a que el millonario lo trajo a cambio de € 7.000.000 desde la Fiorentina y tiene contrato hasta diciembre del 2028.

Martínez Quarta

Además el jugador disputó 39 partidos (3.364 minutos) en 2025 siendo una de las piezas importantes para Marcelo Gallardo en el armado del plantel.

Cuál es la figura que está en Europa y no ocultó su deseo de volver a River: "Es dificil decirle que no"

En los últimos años River ha sacado un sinfín de jugadores que han brillado con la banda roja cruzada en el pecho y dieron el salto a Europa para intentar brillar en la elite. Julián Álvarez, Franco Mastantuono, entre otros nombres que se sostienen con creces en el viejo continente.

Otro de ellos es Lucas Beltrán quien se fue del millonario en 2023 para vestirse con la camiseta de la Fiorentina de Italia. Sin embarho, más allá de estar cumpliendo uno de los objetivos que se propuso en su carrera, el delantero no descarta regresar en el corto plazo al elenco con sede en el barrio porteño de Núñez.

"Desde River no me han llamado para volver, por ahora no tuve la posibilidad de volver. Si me llaman lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River", contó en diálogo con el youtuber Ezzequiel.

Lucas Beltrán 1.jpg

Sumado a esto agregó: "Tengo dos sueños muy grandes: ganar la Libertadores con River y ser capitán del club. Lo sentí cuando estaba ahí. No sé cuándo ni si se dará, pero River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y donde gané títulos".