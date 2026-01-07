Atento River: Godoy Cruz rechazó una oferta de Europa por Santino Andino

La negociación por el joven extremo Santino Andino sumó un nuevo capítulo que explica los motivos detrás de la demora en su posible desembarco en River . En las últimas horas, la dirigencia de Godoy Cruz tomó la determinación de rechazar una propuesta formal proveniente del fútbol europeo por el futbolista: esta decisión funcionó como una señal clara de que el club mendocino pretende manejar con cautela tanto los tiempos como el destino final del juvenil en este mercado.

El atacante de 20 años es uno de los nombres prioritarios que Marcelo Gallardo tiene en carpeta para reforzar el plantel tras su participación en el Mundial de la categoría. Sin embargo, su transferencia se transformó en una de las grandes novelas del verano debido a una serie de intereses cruzados que exceden lo futbolístico. De todas formas, el reciente descenso del conjunto cuyano a la Primera Nacional añadió una presión extra a la necesidad de resolver el futuro profesional del jugador.

Uno de los puntos de quiebre en la historia fue el cambio de representación que realizó el futbolista durante las últimas semanas de negociaciones activas. Por lo pronto, el extremo dejó de estar vinculado a Hernán Berman , un agente con llegada directa al mundo del Millonario, para comenzar a trabajar con una agencia de alcance internacional. Este movimiento modificó drásticamente el escenario de la negociación y abrió con mucha fuerza la posibilidad de una salida hacia el exterior .

#RIVER | Santino Andino no definió aún su situación: sabe que hay un acuerdo entre River y Godoy Cruz, pero tiene el deseo de irse a Europa y también una chance de emigrar a Brasil. La posibilidad de que llegue es firme, aunque debe tomar una decisión. Habló con Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/aCrPwBs3QW

En este nuevo contexto apareció una oferta concreta del Panathinaikos de Grecia, la cual la comisión directiva del Tomba desestimó de manera inmediata. Los dirigentes de la institución consideraron que el ofrecimiento era insuficiente, aunque no dieron a conocer los montos exactos de la operación rechazada: la postura del equipo dueño del pase se mantuvo firme en cuanto a que no están dispuestos a desprenderse de su joya por una cifra baja. Aún así, no quedó descartada su salida al cuadro heleno, que tiene como DT a Rafa Benítez.

Cuenta @Sebasrur en MDZ Radio que, salvo un milagro, Santino Andino no jugará en River y que crecieron las posibilidades de ir al Panathinaikos de Grecia. El DT del club europeo Rafa Benítez llamó al jugador y lo convenció. Mientras, el delantero entrena diferenciado. Horas clave pic.twitter.com/P28H6lhMGp — Fede Acosta (@fedeacosta23) January 7, 2026

Mientras tanto, en las oficinas de Núñez continuaron trabajando bajo la modalidad de negociación de elenco a elenco para tratar de destrabar el pase del delantero por afuera. De hecho, existió la versión de que el desenlace de esta puja podría terminar siendo favorable para River: ocurre que los mendocinos habían visto con buenos ojos la transferencia local, debido a que conservarían una plusvalía importante ante una futura venta al Viejo Continente.

Andino ya avisó que quiere jugar en Europa

Por el lado del futbolista y su nuevo agente la prioridad declarada siguió siendo la búsqueda de una oportunidad en alguna liga europea. A pesar de esta preferencia, la postura final todavía no quedó definida y el jugador aguardó por una resolución que fuera beneficiosa para todas las partes involucradas. La incertidumbre se mantuvo mientras se analizaron las variables económicas de las distintas propuestas que llegaron a la mesa.

En el cuerpo técnico liderado por el Muñeco esperan tener una resolución definitiva sobre este caso antes de que finalice la presente semana de entrenamientos. El entrenador necesita certezas para terminar de conformar la zona de ataque y ya estableció plazos límites para esperar por la llegada de Andino: si no se registran avances concretos en las últimas horas, en el Monumental activarán de forma inmediata otras alternativas que tenían en carpeta.

Entre las opciones que barajó el Millonario para suplir una eventual caída de la transferencia apareció el nombre de Benjamín Domínguez, quien se encuentra bajo observación. Por el contrario, la posibilidad de contratar a Tadeo Allende quedó totalmente descartada luego de que se confirmara su continuidad en el Inter Miami de Estados Unidos. Esto redujo el margen de acción de la secretaría técnica, que ahora concentró todos sus esfuerzos en cerrar la incorporación del joven del Tomba.

La dirigencia de Godoy Cruz intuye que el valor de mercado de su jugador podría incrementarse si logra una buena vidriera en un club de la magnitud de River: es por esto que la oferta del 30% de plusvalía para una futura venta internacional resulta muy atractiva para los intereses de la institución cuyana. El equilibrio entre el dinero inmediato y el beneficio a largo plazo es el eje central de las charlas que mantienen ambos clubes aunque, por ahora, el Millonario tiene las de perder.