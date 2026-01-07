Cuál es la figura que está en Europa y no ocultó su deseo de volver a River: "Es dificil decirle que no"

Un exjugador del club no le cerró la puerta a un posible regreso al millonario para reforzar al millonario.

En los últimos años River ha sacado un sinfín de jugadores que han brillado con la banda roja cruzada en el pecho y dieron el salto a Europa para intentar brillar en la elite. Julián Álvarez , Franco Mastantuono , entre otros nombres que se sostienen con creces en el viejo continente.

Otro de ellos es Lucas Beltrán quien se fue del millonario en 2023 para vestirse con la camiseta de la Fiorentina de Italia. Sin embarho, más allá de estar cumpliendo uno de los objetivos que se propuso en su carrera, el delantero no descarta regresar en el corto plazo al elenco con sede en el barrio porteño de Núñez.

" Desde River no me han llamado para volver, por ahora no tuve la posibilidad de volver. Si me llaman lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River ", contó en diálogo con el youtuber Ezzequiel .

Sumado a esto agregó: "Tengo dos sueños muy grandes: ganar la Libertadores con River y ser capitán del club. Lo sentí cuando estaba ahí. No sé cuándo ni si se dará, pero River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y donde gané títulos".

River busca incorporar a dos titulares indiscutidos de Racing

River, pensando en el armado del plantel para afrontar la próxima temporada, iría en búsqueda de dos figuras y titulares indiscutidos de Racing. El Millonario ya sumó tres refuerzos en el mercado de pases y estaría en tratativas con Facundo Cambeses y Marco Di Césare.

El arquero y el defensor son dos de los emblemas de la Academia de Gustavo Costas, ganándose la titularidad a base de esfuerzo y grandes actuaciones y se convirtieron en piezas clave del equipo.

Por esto, Marcelo Gallardo pondría sus ojos en los dos jugadores, para reforzar un plantel que tuvo muchos problemas defensivos en el último año.

Ambos futbolistas comparten el mismo representante, Juan Cruz Oller, quién podría ser un intermediario entre ambas dirigencias, que se encuentran en un punto negativo tras la salida de Maxi Salas por la cláusula en el mercado de pases anterior.

"Cambeses":
Porque informan que River considera su incorporación

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 5, 2026

Las razones por las que River busca sumar a Cambeses y Di Cesare

La nueva dirigencia de River llegó al club con la consigna clara de que no se seguiría con la misma política de contrataciones que en la gestión anterior. Stefano Di Carlo aclaró que no gastarán grandes sumas por refuerzos y harán contratos en los que una parte de la suma que ganen los jugadores se ajuste a objetivos y productividad.

Por esto, es dificil pensar que el Millonario pueda hacerse con los servicios de Facundo Cambeses y Marco Di Césare, ya que tienen cláusulas de 15 y 20 millones de dólares, respectivamente.

El interés por el central tiene que ver con una falencia que tuvo el equipo en el 2025. El defensor más regular del segundo semestre fue Lautaro Rivero, mientras que Martínez Quarta y Paulo Díaz tuvieron un año con bajos rendimientos.

En el caso de Cambeses, el interés se debe a la salida de Jeremías Ledesma, que será vendido a Rosario Central por 3 millones de dólares. Para ocupar el puesto de suplente, volvió de su préstamo Ezequiel Centurión. Pero tanto él como Franco Armani, comenzaron la pretemporada con lesiones.

La difícil relación entre la dirigencia de River y Racing

La información sobre el interés de River por los dos jugadores de Racing retoma un tema viejo que es la mala relación entre las dirigencias, que comenzó con la salida de Salas al Millonario ejecutando la cláusula de recisión.

Por esta razón, medios partidarios de Racing explican que la Academia tomó la decisión de no negociar jugadores con River, por lo que solo podrían irse del club pagando la cláusula. Además, Cambeses habría sido declarado intransferible por la dirigencia.

FUERTE DECISIÓN DE RACING

La Academia decidió NO NEGOCIAR jugadores con RIVER en este mercado de pases.



La Academia decidió NO NEGOCIAR jugadores con RIVER en este mercado de pases.



Si el equipo de Gallardo pretende a Di Cesare o a Cambeses, deberán pagar la CLAUSULA DE RESCISIÓN, y lógicamente que el jugador acepte eso, para concretar el pase.
— Data Racing (@DataRacingOK) January 5, 2026

En el momento del caso Salas, Di Carlo (en ese momento secretario, ahora presidente de River) había hecho fuertes declaraciones contra Diego Milito: "Si no hay diálogo, están los papeles. Si vos crees que es inteligente el autoritarismo, cuando estás hablando con un club que tiene una economía cuatro veces más grande que la tuya, después las consecuencias ocurren".

Esto se dio luego de que el presidente de la Academia declarara que River había prometido no ejecutar la cláusula de Salas. Di Carlo sobre eso, mencionó: "Y con la ejecución de la cláusula, no te tenes que enojar con River. En todo caso te tenes que enojar con vos mismo por el contrato que firmaste o no pudiste mejorar"