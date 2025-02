Explotó: el mea culpa de Gallardo después del triste empate de River en Mendoza

Luego del empate ante el Tomba, el entrenador se sinceró sobre el preocupante presente del equipo: " Hay que seguir insistiendo , no queda otra. Seguir en la búsqueda del mejor funcionamiento posible, la mejor versión individual de los futbolistas para terminar de soltarse. Cuando las cosas no salen como a esta altura ya quisiéramos, hay que ser conscientes de lo que nos está faltando ", asumió el técnico en conferencia de prensa.

Luego soltó: "Hay buenos jugadores, tiene que aparecer el buen funcionamiento. Se tiene en cuenta a través de los cambios la carga de partidos, para ir gestionando los minutos tengo que tener esa percepción a través de lo que observo. Y en esa búsqueda de recambio, encontrar respuestas. Hubo cambios y pretendo que la estructura no se resienta, que los que entran aprovechen las chances. Hay que tratar de que en esos cambios no se resienta el funcionamiento. No hay excusas, no fue bueno lo que hicimos, fuimos muy predecibles en el juego, no tuvimos fiereza ni agresividad en la zona ofensiva. Lo que se vio es lo que se vio, no hay mucho más que decir. En la búsqueda va a aparecer".

En continuidad con su relato, se expresó sobre qué tiene que mejorar el equipo: "Falta funcionar mejor, un poco más de creatividad, por momentos la tenemos, pero le falta darle continuidad. Los partidos se abren con situaciones individuales, cuando la cosa no fluye tenemos la jerarquía para hacernos fuertes, en eso nos está faltando mayor decisión e insistir más para poder concretar o romper las buenas defensas que los rivales nos proponen. Godoy Cruz casi no tuvo fallas defensivas, las situaciones que generamos fueron aisladas".

Para cerrar, el DT del millonario profundizó en su crítica: "No se trata de un solo futbolista, cuando se habla de creatividad se necesita que el equipo sea creativo y no se recaiga en un solo tipo que, cuando no juega bien, no funciona el equipo. Es quedarse en algo individual y yo pretendo que el equipo tenga movimientos y funcionamiento, que vaya por dentro y por fuera, que se generen situaciones individuales... A veces los partidos son apretados y los ganás con alguna individualidad. El fútbol argentino es muy cerrado, a nadie se le hace fácil nada, ¿por qué se nos va a hacer fácil a nosotros? Sí estamos en falta todavía, en deuda, lo sabemos, somos autocríticos, analizamos lo nuestro y somos conscientes de la exigencia, pero hay que seguir insistiendo".

La síntesis de River y Godoy Cruz

Torneo Apertura 2025. Fecha 5. Godoy Cruz 0 - 0 River Plate

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Héctor Paletta.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Bruno Leyes, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Bastián Yáñez, Kevin Parzajuk, Facundo Altamira. DT: Ernesto Pedernera.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Milton Casco; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi, Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Manuel Lanzini por Giuliano Galoppo (R) y Gonzalo Martínez por Sebastián Driussi (R), 15m. Enzo Pérez por Matías Kranevitter (R) y Rodrigo Aliendro por Santiago Simón (R), 19m. Marcos Acuña por Manuel Lanzini (R) y Gonzalo Abrego por Nicolás Fernández (G), 24m. Luca Martínez Dupuy por Vicente Poggi (G), 29m. Luciano Pascual por Facundo Altamira (G) y Daniel Barrea por Bastián Yánez (G).