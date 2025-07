Franco Colapinto reveló por qué este año no disfruta tanto de la Fórmula 1

Franco Colapinto atraviesa, quizás, su etapa más complicada de desde que debutó en la Fórmula 1 pilotando un monoplaza de Alpine que no está a la altura pero también con errores propios del manejo que vienen resonando en el mundo de la categoría y generando una tensión sobre el futuro como piloto de la escudería francesa.

En diálogo con el periódico La Nación contó detalles de cómo afronta la actualidad pero también se refirió a sus gustos sobre los compromisos publicitarios: "No lo disfruto nada. Yo disfruto manejar pero obviamente esto también es parte del deporte y es un poco lo que nadie te cuenta antes de arrancar a competir. Desde chiquito soñaba con manejar un Fórmula 1 pero nadie te cuenta que también está el marketing. Me lleva mucho tiempo toda esta previa. Obviamente lo que más disfruto es subirme al auto y manejar lo más rápido que pueda. Eso es lo que siempre soñé. Lo que está alrededor, lo externo… Obviamente es necesario y siempre soy un agradecido de estar acá, pero no es algo que verdaderamente disfrute", relató.