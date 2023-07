Gino Godoy: "Ahora queremos ir por algo grande"

El centenariense ganó nueve puestos y hoy se ubica en el 31° escalafón, superando incluso al ex campeón Mundial superwelter Brian Castaño : al no pelear, el bonaerense se cayó en la clasificación.

Luego de la polémica pelea en Canadá, donde cayó por fallo dividido ante el local Brandon Cook -al que incluso derribó en la velada en Ontario-, finalmente perdió por puntos. Esa actuación lo motivó para reorientar su carrera buscando una nueva chance; por eso, era importante superar el escollo ante Castillo. El boxeador local neuquino alcanzó 30 victorias, 19 K0 y 3 traspiés.

362636138_10228207291425346_7156486907805095097_n.jpg

“Fue una buena pelea y demostramos que estamos en un buen nivel”, aseguró El Áspero. “Lo pudimos dominar desde el principio y la clave estuvo en la mano que le puse en el primer round. Le fracturé dos costillas del lado izquierdo y ahí lo desconcentré. Lamentablemente nos enteramos de lo que pasó después”, afirmó.

“La idea mía fue trabajar esa zona pero con cuidado, considerando la pegada del rival. Así, en el segundo, lo conecté otra vez en el estómago y producto del mismo golpe que tenía volvió a arrodillarse. Se levantó porque es una persona fuerte y siguió compitiendo”, sentenció Godoy.

“Ya en el cuarto lo vuelvo a conectar en el mismo lugar que en el primer asalto y, al tocarlo en la costilla flotante, lo vuelvo a poner de rodilla en el suelo. El árbitro decretó el nocaut y me sirvió porque estaba ubicado en la 40° posición; ahora me encuentro 31° entre 2000 boxeadores y eso me deja con gran posibilidad de pelear por una eliminatoria del título internacional”, se ilusionó.

Gino asegura que recuperó la motivación y que está para competir ante cualquier: “Estamos trabajando con Horacio y mis otros hermanos. Actualmente estoy estudiando kinesiología y puse un paréntesis haciendo menos materias, porque quiero volver a darle lugar al deporte, así que vamos a seguir con el entrenamiento en doble turno para apuntar a algo más grande”.

Otros resultados de la velada del viernes

En Súperwelter, Franco Díaz de Neuquén retuvo su título Regional al vencer por RSC (Referee Suspende Combate) al catrilense Andrés Gutiérrez. También revalidó la corona Victoria Laval, en categoría pluma, al superar a Rocío Márquez bajo la misma modalidad.

360139093_10231261098375155_5577507307771179324_n.jpg

Por su parte, Tomas Marín derrotó en fallo unánime a Damián Oyarce de Catriel. Además, Matías Domínguez venció al bahiense Juan Paderna en fallo unánime; Guillermo Neira hizo lo propio con Nicolás Fleita por RSC; Santiago Solorza derrotó a Lucio Molina de Catriel; Eber Montenegro, de Cinco Saltos, se impuso a Mauricio Mendes, de Allen; y en dueños de neuquinos, Lucas Campos superó a Arturo Lizama, ambos por puntos.