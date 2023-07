Escándalo en Godoy Cruz: la dirigencia le soltó la mano a los jugadores

Los futbolistas habían publicado un comunicado acusando al árbitro neuquino Darío Herrera pero el club no los avaló y sacó otro texto contra de sus propios empleados.

Los futbolistas del Tomba aseguraron que desde hace un año vienen "luchando contra los arbitrajes" , a la vez que remarcaron que no es normal que los jueces " siempre perjudiquen al mismo lado" y dijeron que "no es casual" que cuando el elenco mendocino está cerca de los primeros puestos o en una posición de clasificación a las Copas "sea más alevoso todo".

comunicado tomba.jpg

Ya en la mañana del martes, apareció el dirigente Pablo Toviggino a responder, también por redes sociales. Se trata del "2" de Claudio Tapia en la AFA y el directivo con más poder en cuanto al fútbol del interior se refiere. El tesorero de la Asociación del Futbol Argentino pidió que los "comunicados" sean "firmados con nombre y apellido" y criticó a los jugadores del plantel de Godoy Cruz de Mendoza, quienes publicaron un texto con fuertes críticas a los árbitros tras sentirse "perjudicados" por los fallos.

"Existirá la posibilidad, para que los Comunicados sean firmados con nombre y apellido? Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al 'autor'. No voy a decirles que el 'que más pide se muere primero' pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!!....", publicó Toviggino en su cuenta de Twitter.

Apenas unas horas más tarde, apareció la comisión directiva de Godoy Cruz para expresarse a través de los canales oficiales del club y desligarse de lo que habían publicado los futbolistas, dejándolos expuestos.

"El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba hace pública su posición ante el comunicado emitido en el día de ayer por el plantel profesional de fútbol.

Como institución, desde esta presidencia, siempre hemos bregado por la justicia y diálogo con el plantel, árbitros, dirigentes de AFA, otros clubes y socios, por lo que estamos convencidos de que es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y de las instituciones.

Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas".