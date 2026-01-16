Héctor "Pato" Moreno, la muerte de un goleador

Falleció el exjugador que se desempeñaba como delantero en Independiente de Neuquén.

De chico la rompía en los potreros de Villa Florencia, en la canchita del Colegio Don Bosco, con su hermano Víctor, o con el "Pela" Rubén Bucarey. Brilló en los 70' en Unión Vecinal, en tiempos en los que el club de Colonia Valentina se metió entre los grandes de la Liga Neuquina. Héctor Adolfo Moreno , "el Pato", era centrodelantero, medía metro ochenta y seis; de piernas larguísimas, ganaba en el área y era dueño de un precioso remate definidor. Goleador .

Fue así que llegó a Independiente de Neuquén, y compartió equipazos con apellidos clave en la mejor historia albirroja: Ganuzza, Zanollo, Dehais, Larroque, Novellino, Doroni, y el enorme Carlos Patón Raschia, compinche en el área rival. Fue, por ejemplo, campeón con Independiente en 1977 y pasó luego por Alianza de Cutral Co y Atlético Neuquén. Melena al viento, celebró goles y más goles en las polvorientas canchas de la liga. En aquellos años, muchos jugadores del fútbol grande de la Argentina llegaban a la región.

Contaba Moreno que un verano a fines de los 70 se probó y junto a Bucarey fueron convocados para jugar en el Cipolletti, gran protagonista de los torneos nacionales de aquella época dorada del fútbol chacarero. Se había alargado la tarde en el Balneario de Neuquén, por entonces prístino brazo del Limay. Hacía calor, y jugador disfrutaba de las caricias de la fama, en el escenario más popular de la vieja capital. Es hermoso el río de enero y Moreno amaba el Limay. Bucarey cruzó el puente y escribió su propia historia.

Cuando jugó contra Corbatta

Entre las anécdotas que siempre recordaba, muy de pibe, lo mandaron a marcar a un porteño que venía con pergaminos. No lo conocía. Terminó mareado: era Orestes Corbatta quien cerró su carrera en General Roca. "El baile de mi vida me dio".

Fue clave en los 80 en el Atlético Neuquén que dirigía el exEstudiantes de La Plata Rubén Chéves, siempre con goles, siempre en el área melena al viento. En paralelo fue gerente de una empresa de cargas especializada en logística aérea. Allí se jubiló.

héctor moreno pato recortes (3)

Hace algunos años se había encontrado con la parca durante veinte segundos. Volvió. Hace 15 años se casó por iglesia con Isabel, la madre de tres de sus cinco hijos (Adrián, Carla, Florencia, Victoria y Lautaro).

Héctor Pato Moreno murió el jueves a los 70 años, en el hospital Bouquet Roldán.

Se había ido hace un tiempo. Perdido en la cancha recordaba borrosas postales de viejas glorias en canchas llenas. Disfrutaba el río cada vez que podía, aún cuando ya no estaba.

héctor moreno pato recortes (4)