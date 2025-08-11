¿Intencional? El insólito posteo de un jugador de Racing contra un árbitro

El empate entre Boca y Racing trajo algunos malestares con la terna artibtral que condujo Nicolás Ramírez y el entrenador de la Academia Gustavo Costas dejó claro su enojo con la terna. Fue motivo de reproche de distintos jugadores del elenco visitante que se le escapó la victoria a poco minutos del cierre del encuentro.

En las últimas horas tras el encuentro por el torneo doméstico, el delantero de la Academia Duvan Vergara lanzó un insólito posteo con una imagen alterada donde el árbitro principal del encuentro se ve totalmente modificado. Es que en un carrete de varias imágenes de lo sucedido en el estadio del xeneize , Vergara compartió con sus seguidores una imagen donde aparece el árbitro Ramírez pero con la cabeza borrada . ¿Intencional o no? No se conocieron detalles de lo sucedido, pero lo cierto es que el posteo no fue eliminado de la cuenta personal.

Por otra parte a la salida del estadio Vergara mostró su emoción tras haber jugado en La Bombonera. “De por sí fue algo especial para mí. Era un sueño para mí jugar en este estadio. Se me erizó la piel”, dijo en diálogo con la cadena televisiva ESPN.

La palabra de Duván Vergara luego del 1-1 de Racing ante Boca en LA BOMBONERA



Gustavo Costas disparó contra el árbitro tras el empate entre Boca y Racing: "Pasó lo de siempre"

Racing no pudo sostener la victoria en el clásico ante un Boca malherido, que empató con un tanto de Milton Giménez sobre el final. Sin embargo, en la Academia estallaron por el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien omitió cobrar una falta previa a la igualdad del Xeneize. Por ello, Gustavo Costas, siempre encendido, tiró varias bombas durante la conferencia de prensa posterior al compromiso y aseguró que el elenco azul y oro fue favorecido.

La furia de Gustavo Costas por la falta que derivó en el gol de Boca

"En el segundo tiempo pasó lo de siempre, foul, foul, foul... Para poder ganar un partido tenemos que hacer dos o tres goles", sostuvo el entrenador campeón de la Copa Sudamericana, que suele estar con la guardia alta ante cada encuentro del conjunto de Avellaneda. Posteriormente, el estratega redobló la apuesta y advirtió que la infracción previa a la conquista del local no debió haber sido sancionada: "El del final no fue. No es que lloramos, nos cobraron 19 faltas contra 6".

Al mismo tiempo, el técnico profundizó sus críticas contra el encargado de impartir justicia, al que ya tenía apuntado: "Contra independiente y el mismo juez, 18 contra 2. Te van metiendo atrás. Nos amonestó a todos, 6 o 7 jugadores. Tenemos que hacer muchos goles para ganar un partido, eso está muy claro". De todas formas, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos: "En el primer tiempo nos faltó la definición porque llegamos y generamos. Tomamos malas decisiones adentro del área".

A su vez, el orientador remarcó que tiene previsto modificar el 11 de cara al pleito contra Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo el próximo martes a partir de las 21.30 en Uruguay: "Vamos a rotar, son solo 48 horas para recuperarnos. No es mucho, es muy difícil. Por eso los cambios de Maravilla Martínez, el ingreso de Santiago Solari que venía de una lesión. Tratamos de no cambiar tanto porque cuando lo hicimos nos fue mal, fuimos aprendiendo. Pero tenemos martes, viernes y de nuevo martes”.

Cambeses también estalló contra Nicolás Ramírez

Facundo Cambeses, que hoy actuó como arquero titular ante la ausencia por lesión de Gabriel Arias, también se despachó contra el colegiado en zona mixta: "Sabíamos que era una cancha difícil. Vinimos, nos plantamos como hacemos en todas las canchas. Queda la bronca por cómo se dio el resultado". Asimismo, aclaró: "Yo la veo desde el arco y, para mí, no es foul la del gol de ellos". Por último, disparó: "Sabemos cómo es, lamentablemente. En estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca".