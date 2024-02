Juanfer Quintero se desquitó con Riquelme luego de que lo criticara

Juanfer 1.jpg Juanfer Quintero

Juanfer Quintero, actualmente recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda, se sinceró sobre la polémica generada por Riquelme, quien meses después de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid minimizó su gol decisivo. "Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”, expresó el mediocampista.