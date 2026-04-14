Jugadas de las que se habla poco: gol mal anulado y penal no cobrado para Banfield ante Lanús

"El clásico del sur" fue victoria para el granate 1 a 0 por un gol agónico del colombiano Yoshan Valois de cabeza.

Hacía nueve años que Banfield no perdía con Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, más conocido como "La Fortaleza" . El lunes por la noche, el Granate se quedó con "el clásico del sur" del Gran Buenos Aires con la victoria por 1 a 0 gracias al gol de Yoshan Valois , de cabeza.

El colombiano, desconocido para la mayoría de los seguidores del fútbol argentino, entró en el segundo tiempo y se anotó en el marcador en el minuto 88' para desatar la alegría del público local, que acompañó en gran número en el encuentro válido por la fecha 14 del Apertura de la Copa de la Liga.

Pero la jugada del gol de Lanús no fue la única relevante en el partido. Banfield se vio perjudicado por decisiones arbitrales que incidieron en el resultado y cambiaron su destino, aunque no tuvieron la misma repercusión.

Las jugadas de Lanus-Banfield de las que nadie habla

Promediaba la primera parte cuando el pibe Lautaro Villegas puso un gran pase entre líneas para Mauro Méndez y el delantero definió perfecto, picándola por encima de Nahuel Losada. Todo Banfield festejó el gol, pero Facundo Tello Figueroa, a cargo del VAR, decidió anularlo.

En la imagen se ve como el hombro de Méndez coincide con el pie de Carlos Izquierdoz, por lo que están los dos jugadores en la misma línea. La posición adelantada no es nítida y en Argentina el sistema automático para identificar el fuera de juego no existe.

Es decir, cobrar posición adelantada fue un capricho del árbitro.

Embed "Mauro Méndez":

Por el gol anulado a Banfield en el partido contra Lanús pic.twitter.com/AlcFU1Ddkq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 13, 2026

Como si eso fuera poco, Méndez fue amonestado en la protesta por tocarle el brazo a Ramírez, muy celoso como siempre de su cuerpo.

Pero no fue la única jugada en la que el Taladro se vio perjudicado, sino que hubo otra grave que tuvo mucha menos repercusión.

En un córner durante la primera parte, Izquierdoz tomó del cuello a Danilo Arboleda y lo tiró al piso en un córner desde la izquierda. En ese caso, Tello no llamó a Ramírez y el árbitro principal tampoco vio nada.

Es cierto que la ausencia de protesta por parte de Arboleda, que se levantó muy rápido, ayudó bastante. Pero más allá de las interpretaciones circunstanciales, era penal para Banfield.

La acción fue repetida solo en la señal de cable de ESPN 2 cuando mostraron el resumen, pero no hay registro de la misma en las redes sociales.

corner lanus banfield

Cabe recordar que Tello es uno de los tres elegidos por FIFA para ser árbitro argentino en el próximo Mundial 2026. Compartirá ese "honor" con el neuquino Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Tello está recuperándose de un desgarro sufrido en el Repechaje entre República Democrática del Congo y Jamaica el 31 de marzo de 2026.

Estas jugadas no fueron repetidas hasta el cansancio como otras polémicas de la fecha por los diferentes canales de TV.

Lanús es uno de los clubes más cercanos a la gestión de AFA a través de su principal dirigente, Nicolás Russo.

Sin embargo, los medios deportivos insisten en los elogios para con la gestión del presidente y su comisión directiva, que acumulan varios logros importantes como la Copa Sudamericana, la Recopa y un buen pasar institucional.