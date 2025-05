La historia de Plácida, la neuquina que superó una dura lesión y metió dos podios a nivel internacional

PLÁCIDA ARCE PODIO.jpg

Un clima diferente y complejo

En la previa a saltar a la pista, cuando apenas arribó a la ciudad entrerriana, las condiciones climáticas la preocuparon. “Eran días muy lluviosos, llovía, salía el sol, había mucha humedad. Cuando yo llegué el jueves, caminaba tres cuadras y ya me caían las gotas de transpiración por la cara. Y digo 'con tanta humedad no sé si voy a poder correr, me alcanzará el oxígeno'. Eran muchas dudas, después mejoró un poco el clima”, recordó.

Sin compañeros del Círculo de Atletas Veteranos de Neuquén ni familiares en las gradas por decisión propia, Plácida eligió afrontar el viaje individualmente. “Fui totalmente sola. Es como una cábala no decirle a medio mundo que voy a ir, porque siento mucha presión y por ahí me equivoco. Al sentirme tan presionada me equivoco en el ritmo, o por ahí hago cosas que no tengo que hacer. Es mucha presión la que tengo, así que decidí esta vez ir sola”, sostuvo.

La atleta neuquina repartió energías y moderó cargas de la mejor manera. “Creo que me salió todo bien porque logré repartir bien la fuerza y la energía para el viernes y el domingo. No fui al máximo en la competencia de 3.000 metros porque el domingo tenía que correr 10 kilómetros e iba a necesitar bastante energía para el domingo”, declaró.

Arce compitió en la categoría 55-59 años con grandes marcas personales. “En 10 kilómetros, 50 minutos y en 3.000 metros el promedio era 4.40, así que creo que eran 14 minutos y 16 segundos de acuerdo al reloj”, relató.

Con dos grandes actuaciones y en su primera incursión en este nivel a la hora de la premiación, la emoción fue doble. “Después de la competencia esperamos un par de horas e hicieron la premiación, así que re feliz. Cuando nos dieron los resultados, sentí un orgullo, sentí que tocaba el cielo, estaba muy contenta”, contó.

El trabajo detrás de los éxitos

Para estos logros hubo una planificación fuerte que Placida menciona como fundamental. “Las cosas se planifican, tienen un orden. Para tener un resultado hay que ser constante, ser disciplinado y tener una buena planificación”, afirmó.

Los nervios están siempre presentes, los terrenos no son iguales y cada momento es distinto a otro. Para ella es ir conociéndose a sí misma en cada carrera. “Me voy conociendo, uno va conociendo su cuerpo y va viendo qué va sintiendo. El resultado depende de una infinidad de factores, no es solo el entrenamiento, por ahí los nervios, el clima, otras cosas más”, aseguró.

En su día a día en Neuquén, Plácida lleva una rutina que cumple a diario con una entrenadora. “Tengo una planificación con una profesora de educación física, de atletismo, que es Karen Alocilla. En la Ciudad Deportiva entreno de lunes a viernes. Ella me envía una planificación de lunes a viernes y yo hago eso, los trabajos que ella me pide”, contó.

Además de ir a la pista, complementa ese entrenamiento con otras actividades. “A parte de eso, hago trabajos funcionales para acondicionar el cuerpo, tres veces a la semana. Hace un mes empecé con esa planificación, porque antes corría de acuerdo a sensaciones”, confesó.

Como tantos vecinos, se calzaba las zapatillas y salía a correr por su cuenta. “No seguía una planificación, hace un mes empecé con la profesora porque porque estaba gastando mucha energía y no se veía el resultado en las carreras”, mencionó.

En el mismo sentido, explicó: "me costó un montón volver después de la Pandemia, horrores. Tuve una fractura de brazo y me paró eso dos años, se complicó y tuve cuatro cirugías en ese lapso de dos años, entonces estuve prácticamente parada. Al volver a empezar yo quería los resultados ya y no, no era así. Dije, 'voy a dejar el tema de la planificación a los que saben, que son los profesores de educación física'. Así que re contenta con mi profe”.

Correr es salud

Arce comenzó a correr hace algunos años por recomendación de su médico para mejorar su salud. “Yo empecé como a los 35, 36 años, de a poco. Tenía a mis hijos chicos y salí a correr porque me mandó el médico. Tenía colesterol, los triglicéridos y también insomnio. El médico me dijo 'sos muy joven para que te dé pastillas a esta edad, porque cuando seas más grande, ¿qué te tengo que dar? No va a alcanzar la medicación', recordó.

Con el pasó del tiempo, le tomó cariño al deporte y no se alejó. “Le hice caso, empecé por prescripción médica. Después sentí que me gustaba correr, entonces iba de a poco participando en los eventos familiares, carreras familiares y demás”, repasó.

Plácida ya es una de las grandes representantes que tiene la provincia en el atletismo y promete ir por más.