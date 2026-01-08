La "Regata del Oro" está en marcha: los Balboa marcaron el ritmo en una primera etapa récord

Comenzó la edición 50 y los hermanos neuquinos se quedaron con el tramo que unió Plottier con Cipolletti, recorriendo las aguas del Limay, la Confluencia y el río Negro.

La Regata Internacional del Río Negro dio inicio a su edición número 50, celebrando las Bodas de Oro de una de las competencias más tradicionales del país. La primera etapa, denominada "Regata de Oro" , unió las ciudades de Plottier y Cipolletti en un recorrido de 25 kilómetros, desarrollándose dentro de un marco emotivo tanto dentro como fuera del agua.

La victoria en este tramo inicial fue para los hermanos Franco y Dardo Balboa, representantes del Club Santafesino de Neuquén. La dupla se impuso en los últimos kilómetros tras una intensa lucha, siendo la primera embarcación en cruzar la línea de llegada con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 5 segundos . Este registro mejoró en un minuto el de la edición anterior, marcando un inicio contundente en esta histórica competencia.

“Estamos bien preparados; tiramos muchísimos tiros por todos lados. Los chicos vienen bien, nos aguantaron toda la ola. Intentamos escaparnos varias veces; nos propusimos una etapa así, rígida, para cansarlos, y creo que nos salió”, comentó Dardo al bajar del bote. Franco agregó: “La hemos hecho solo con mi hermano y bajamos fuerte. Era una etapa en la que sabíamos que esto podía pasar”, refiriéndose a la zona donde entrenan habitualmente.

regata balboa

La jornada comenzó cerca de las 14:30 en el balneario de Plottier, con un acto inaugural que contó con la presencia de autoridades provinciales como el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el secretario de Gobierno de Neuquén, "Pepe" Ousset. El momento estuvo cargado de emoción para la organización y los participantes, con la asistencia de históricos palistas y sus familiares.

Desde allí partieron primero las embarcaciones touring —en modalidad de travesía—, encabezadas por un bote de la organización. Aproximadamente una hora después, alrededor de las 15:20, fue el turno de las canoas olímpicas de la categoría senior, la más competitiva, que iniciaron su descenso rumbo a Cipolletti.

SFP Regata largada plottier (14) Sebastián Fariña Petersen

Para esta edición, el cauce del río Limay presentó mayores complejidades respecto al año anterior. El aumento del nivel del agua generó una corriente más rápida, lo que obligó al pelotón principal a mantener un ritmo elevado, con velocidades que superaron los 30 kilómetros por hora. Este factor fue clave para que la etapa se completara en un tiempo récord en comparación con ediciones recientes.

El público también fue protagonista

Tanto en Plottier como en la llegada a Cipolletti, un centenar de personas acompañó el paso de las embarcaciones, respaldando una competencia que reúne a figuras destacadas del canotaje nacional e internacional.

Los hermanos Balboa, grandes referentes del canotaje neuquino y argentino, regresaron a la prueba luego de su última participación en 2023, cuando se alzaron con la victoria general. Para estas Bodas de Oro reaparecieron conquistando la primera etapa y ratificando su condición de grandes favoritos para luchar por el título. Fueron escoltados por la dupla integrada por Agustín Ratto (campeón defensor) y Julián Salinas, quienes cruzaron la meta de manera ajustada, a solo un segundo de diferencia, con un tiempo de 1h 12' 06". “Muy peleado el pelotón; hay un altísimo nivel. Los tres botes de punta son de chicos que han corrido campeonatos del mundo. Ratto viene de ser campeón mundial. Me pone contento que en Argentina el nivel esté creciendo tanto”, reconoció Franco Balboa.

El tercer puesto del podio fue para Néstor Damián Pinta y Facundo Lucero, la dupla de Carmen de Patagones y Viedma, que también mantuvo la presión con un registro de 1h 12' 07". Los históricos Néstor Pinta y Martín Mozzicafredo arribaron en quinto lugar y fueron los más aplaudidos en ambos puntos de la etapa, cerrando su jornada con un tiempo de 1h 13' 33".

La competencia continúa este viernes con la segunda etapa, cuya largada será desde la Isla Jordán hasta General Roca. El sábado, en la tercera y última jornada, las embarcaciones partirán desde Roca hasta la Isla 58 de Villa Regina.

SFP Regata largada plottier (17) Sebastián Fariña Petersen

Cómo sigue

ETAPA 2 | jueves 9 | Cipolletti - Gral. Roca 40 km

ETAPA 3 | viernes 10 | Gral. Roca - Villa Regina

DESCANSO sábado 11

ETAPA 4 | domingo 12 |Chelforó - Chimpay 51km

ETAPA 5 | lunes 13 | Bocatoma (Luis Beltrán) - Choele Choel 39 km

ETAPA 6 | martes 14 |Est. Ferrari - Gral. Conesa 40 km

DESCANSO miércoles 15

ETAPA 7 | jueves 16 | Gral. Conesa - Estancia 48 km

ETAPA 8 | viernes 17| Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 | sábado 18| La Cantera - Viedma 50 km